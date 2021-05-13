Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 мая 2021 года открыто 98 561 депозитный счет "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 16 182, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 379 депозитных счетов на сумму $823,8 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 16 182 депозитных счета на сумму Br366,6 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5. Обратиться за назначением семейного капитала можно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

"На 1 мая этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 34 852 заявления. Из них на улучшение жилищных условий - 31 099 (89%), на получение образования - 1753 (5%), на получение медицинских услуг - 2000 (6%). Принято 32 775 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 7122, следом идут Минская - 5433, Гомельская - 5334, Минск - 4407, Гродненская - 3895, Могилевская - 3360. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3224.-0-