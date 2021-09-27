27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 345 тыс. детей оздоровились в лагерях и санаториях Беларуси этим летом. Об этом журналистам сегодня рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время пресс-конференции "Итоги летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения населения" в БЕЛТА.

"Спрос на оздоровление в белорусских здравницах в этом году превышал предложения. Вместе с этим обеспечили путевками всех желающих и нуждающихся детей. На проведение летней оздоровительной кампании из бюджета было выделено более Br46 млн. Эти средства позволили оздоровить более 345 тыс. детей. По сути, вышли на уровень 2019 года", - рассказал директор.

Он также отметил, что по некоторым категориям детей, нуждающихся в оздоровлении, удалось превысить плановые показатели. Так, изначально в здравницы планировали направить 4500 детей-инвалидов, однако на отдых отправились 4800 ребят. Также оздоровились 11 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Беларуси этим летом функционировало 5809 лагерей различных типов. На сохранение и укрепление инфраструктуры лагерей и их подготовку к работе летом, по предварительным данным, было затрачено более Br12 млн из различных источников финансирования.-0-

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