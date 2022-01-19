Брыло: на внутреннем рынке достаточно продовольственного сырья и товаров

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внутреннем рынке Беларуси достаточно продовольственного сырья и товаров. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

На вопрос, не столкнется ли белорусский рынок с нехваткой продукции, Игорь Брыло ответил: "У нас не то что достаточно сырья, его намного больше. На сегодня у нас более 400 наименований твердых и полутвердых сыров. Мы производим в год порядка 250 тыс. т таких сыров, а за прошлый год импортировали 1,4 тыс. т. Так что цифры несопоставимые, и нельзя сказать, что кто-то что-то потерял. Увеличилась и линейка мягких сыров".

Он также затронул тему импортозамещения мясной продукции. "Наверное, вызывают интерес прежде всего различного рода продукты - хамон и так далее. По итогам прошлого года мы завезли в страну всего лишь 20 т такого продукта, а произвели порядка 480 т. Так что на столах будет белорусская мясная продукция, которая не уступает импортной по качеству", - отметил первый замминистра.

"Наши переработчики выпускают более 1,5 тыс. наименований молочной и 1 тыс. - мясной продукции. И каждый год увеличивают эту линейку", - обратил внимание представитель Минсельхозпрода.

Сегодня в Минске проходит Trade Dialog отечественных производителей продуктов с представителями ретейла и HoReCa (так называемый сегмент гостеприимства, объединяющий кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес. - Прим. БЕЛТА) "Открываем свое". Организаторы - МАРТ и журнал "Продукт.BY". Главная тема - импортозамещение. В программе мероприятия презентация и бизнес-дегустация отечественных сыров, а также мясных деликатесов. По итогам дегустации пройдут прямые переговоры производителей с представителями ретейла и HoReCa. Запланирован также круглый стол с участием представителей МАРТ и Минсельхозпрода, во время которого будут решаться технические вопросы ускорения процесса импортозамещения.

"Основная цель данного мероприятия - собрать ресторанный и гостиничный бизнес, который работал с импортным сырьем, и показать, насколько вкусны наши сыры и мясные деликатесы, насколько широк ассортиментный перечень, который мы выпускаем", - сказал Игорь Брыло.-0-

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