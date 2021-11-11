Чуприс: Беларусь и страны ЕС должны совместными усилиями помочь застрявшим на границе мигрантам

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и страны Европейского союза должны совместными усилиями помочь застрявшим на границе мигрантам. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Руководителям сопредельных государств (Польши, Литвы), а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы (мы уже видим такие примеры), еще больше подвергнуть риску семьи с детьми и решить другие смежные вопросы, о которых мы еще, может быть, даже не догадываемся. То есть нам нужная такая дорожная карта, чтобы мы совместными усилиями помогли этим людям", - считает Ольга Чуприс.

К разрешению этой проблемы, по ее мнению, также должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и делам беженцев.

В то же время замглавы Администрации Президента отметила, что необходимо дать правовую оценку действиям европейской стороны и, в частности, польских пограничников. "Необходимо провести оценку на предмет нарушения общих норм о правах человека (а их целый веер), норм о правах уязвимых категорий лиц (беженцы, переселенцы, женщины и дети). Наконец, необходимо оценить на предмет совершения правонарушений, в том числе уголовных преступлений, польскими пограничниками в отношении этих лиц, то есть дать юридическую оценку их действиям", - убеждена Ольга Чуприс.-0-