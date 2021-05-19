Декрет о защите суверенитета и конституционного строя не противоречит Конституции - Сергеенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" не противоречит Конституции, а ее дополняет. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представляя в Палате представителей данный декрет, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президентом в целях сохранения суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности государства, сохранения мира и спокойствия в стране 9 мая подписан декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели Президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. А Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. В число этих мер могут входить, в частности, ограничение на свободу передвижения, запрещение массовых мероприятий, установление комендантского часа, обеспечение безопасности лиц и объектов и другие мероприятия", - сказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Глава Администрации Президента подчеркнул: предусмотренный декретом механизм определяет порядок реализации конституционных норм, будет задействован исключительно в особых случаях и наделяет Совет безопасности как коллегиальный орган необходимыми полномочиями для организации эффективного управления страной, обеспечения защиты национальных интересов белорусского государства, сохранения гражданского мира и согласия в республике.

"В последующем нормы декрета будут реализованы в положениях о Совете безопасности и законах о чрезвычайном положении и военном положении", - отметил он.

По словам Игоря Сергеенко, работа над декретом велась основательно, с привлечением специалистов, юристов. "Поэтому суждения в отдельных средствах массовой информации о том, что декрет противоречит Конституции, безосновательны. В определенной степени данный декрет дополняет Конституцию, - подчеркнул он. - Согласно ст.89 Основного закона, сегодня в случае вакансии должности Президента или невозможности им исполнять обязанности его полномочия переходят к премьер-министру. В Конституции предусмотрено только три случая. Первый - если Президент подал в отставку и она принята Палатой представителей. Второй - если он досрочно освобожден от должности по состоянию здоровья. И третий - может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены либо другого тяжкого преступления. В данном же декрете речь идет только о чрезвычайной ситуации в случае гибели Президента в связи с покушением на его жизнь, совершением теракта, внешней агрессии и других насильственных действий. Поэтому я и сказал, что декрет не противоречит Конституции и дополняет ее".-0-

Депутаты приняли к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя

Сенаторы приняли к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя