Депутаты приняли в первом чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Проектом предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Представляя проект закона, генеральный прокурор Андрей Швед отметил, что документ определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях обеспечения безопасности общества и государства.

Андрей Швед

"Расширено понятие "экстремизм" за счет включения в него таких признаков, как совершение незаконных действий, посягающих на независимость,территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность. Дано новое определение понятию "экстремистские материалы", под которыми предлагается признавать не только информационную продукцию, но и символику, и атрибутику, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды. Органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности. Расширены полномочия органов прокуратуры. Прокуроры областей и Минска наряду с генпрокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд иски о признании организаций экстремистскими, запрещении их деятельности и ликвидации", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, дела о признании организаций экстремистскими должны рассматриваться судами первой инстанции в ускоренном порядке. "То есть не позднее одного месяца со дня принятия заявления", - рассказал Андрей Швед.

Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности.

"В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет. Также предусматривается уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации", - добавил генпрокурор.-0-

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о защите персональных данных

Луцкий: виртуальная среда - мощнейший фактор влияния на население