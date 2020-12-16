Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей 8 сентября 2020 года Советом Министров.

Документом предусматривается комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, определение правовых основ осуществления уплаты обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей.

"На сегодняшний день у нас есть ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют данную область, и необходимо было их систематизировать, чтобы это был один комплексный закон. Что касается нововведений, то предлагается использование автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, как плательщиками взносов, так и органами фонда при взыскании взносов", - рассказал член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок.

По его словам, предлагается также ввести новую категорию плательщиков - это организации, которые обеспечивали денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы. "Закрепляется такая категория плательщиков, как самозанятые граждане. Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу, - отметил парламентарий. - Законопроектом будет определен порядок восстановления нарушенных пенсионных прав физического лица при уголовном процессе. Допустим, если уголовное преследование было прекращено, либо если суд вынес оправдательный приговор, либо было необоснованное привлечение к уголовной ответственности и дальнейшая реабилитация".

Также к нововведениям можно отнести восстановление нарушенных по уважительным причинам сроков обращения за пособиями. "Это касается как единовременных, так и ежемесячных пособий. Ранее этот срок составлял полгода. Теперь ограничение будет вводиться по срокам за три года перед обращением, назначаться пособия будут не с момента обращения, а с даты наступления права на данное пособие", - добавил Валерий Стрельченок.-0-

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