Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Павел Сильченок, документ объединяет в себе три законопроекта. Два из них были внесены на весеннюю сессию и приняты в первом чтении. Третий поступил в Палату представителей в августе этого года из Совета Министров. "Законопроекты приводятся в соответствие с нормами указа и объединяют целый ряд законодательных актов, касающихся пенсионного обеспечения и государственного социального страхования", - отметил он.

По словам депутата, законопроект предусматривает дополнительную социальную защиту целого ряда граждан. "В первую очередь многодетных семей, граждан с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Нововведения коснутся индивидуальных предпринимателей, тех, кто занят в сфере агро- и экотуризма, ремесленников и других категорий граждан", - подчеркнул Павел Сильченок.

Парламентарий уточнил, что в тех условиях, когда индивидуальные предприниматели по ряду причин прекратили заниматься предпринимательской деятельностью, они имеют право не уплачивать страховой взнос, и соответственно это будет учитываться при начислении пенсии. "Что касается многодетных семей, то сокращается страховой стаж для матерей, воспитывающих четверых и более детей. Кроме того, сокращается стаж для матерей или отцов (то есть в зависимости от оформления) по воспитанию детей-инвалидов. Увеличивается пенсионная надбавка к социальной пенсии для матерей или отцов, воспитывающих детей с инвалидностью, страховой стаж которых превышает 20 лет", - добавил он.

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