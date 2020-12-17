Единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"Учителя активно используют информационно-коммуникационные технологии на протяжении ряда лет как при проведении уроков, так и для организации самостоятельной работы учащихся. На национальном образовательном портале размещена информация об интернет-сервисах, которые можно использовать при организации образовательного процесса. Использование ИКТ в учреждениях общего среднего образования позволило в условиях сложившейся непростой эпидемиологической ситуации обеспечить обучение всех учащихся в IV четверти с последующей их аттестацией по итогам 2019/2020 учебного года", - рассказала Ирина Каржова.

Вместе с тем педагогическая общественность понимает, что в условиях активной цифровизации всех процессов система образования не может стоять на месте и довольствоваться имеющимися наработками. "Реалии времени вынудили нас ускориться, и еще весной было принято решение о создании единого информационно-образовательного ресурса для учреждений общего среднего образования. Планируется, что платформа начнет работать в тестовом режиме с 1 января 2021 года, - отметила замначальника главного управления. - Но при этом речь не идет о том, что информационно-образовательный ресурс заменит реальный учебный процесс в школе".

По словам Ирины Каржовой, образовательный ресурс дополнит процесс изучения учебных предметов, станет методической поддержкой для обучения тех учащихся, которые по каким-либо причинам временно не могут посещать учреждение образования либо нуждаются в дополнительном разъяснении учебного материала при выполнении домашних заданий. Он включает перечень учебных материалов, а также различные сервисы для организации и управления образовательным процессом (электронный дневник, журнал, коммуникация участников образовательного процесса и др.). Библиотека учебных материалов структурирована по учебным предметам, классам, темам учебной программы по учебному предмету и будет постепенно пополняться новыми материалами.

"Созданию платформы предшествовало изучение отечественного опыта и опыта других стран в разработке подобных ресурсов. К разработке образовательного контента приглашены лучшие учителя из всех регионов республики. В областях созданы творческие группы, в состав которых вошли в первую очередь учителя-методисты, учителя высшей квалификационной категории, педагоги - авторы учебных пособий, имеющие опыт создания электронных образовательных ресурсов. В работу включились участники республиканского клуба "Хрустальный журавль". Работу педагогов по разработке образовательного контента координируют региональные институты развития образования. Разработанные учебные материалы прошли методическую экспертизу в Национальном институте образования, Академии последипломного образования, Минском государственном лингвистическом университете", - добавила Ирина Каржова.-0-

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