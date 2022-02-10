Эмиль Чечко: я не убегал от семьи, а хотел рассказать о бесчинствах на территории Польши

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я не убегал от семьи, я убегал, чтобы рассказать о бесчинствах на территории Польши, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.-0-
Эмиль Чечко рассказал, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек
Эмиль Чечко: пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей
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Эмиль Чечко рассказал, как польские пограничники убили человека на его глазах
Эмиль Чечко: места расстрелов каждый раз выбирались новые
Эмиль Чечко: в начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей
Фото Рамиля Насибулина