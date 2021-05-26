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Общество
26 мая 2021, 09:52

Ермошина о беглых политиках в ситуации с Ryanair: смотрите, как пиарятся, это же им как подарок небес

Лидия Ермошина. Фото из архива
Лидия Ермошина. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала журналистам новый виток напряженности в отношениях Беларуси с Западом, попытки вмешательства в дела страны с использованием в качестве повода посадки в Минске самолета Ryanair, передает корреспондент БЕЛТА.

"Просто был использован повод. Ничего не удалось в августе 2020 года. Ничего не удалось в течение полугода 2020 года. Вот используют данный повод для того, чтобы оказать очередное международное давление на Беларусь. Ну и смотрите - так называемые наши беглые: их уже забывали в стране, а сейчас как они пиарятся! Это же им как подарок небес. Поэтому я думаю, что властям и гражданам надо просто сохранять спокойствие, помнить, что наше дело правое и мы победим", - сказала Лидия Ермошина.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Белорусскими властями на различных уровнях было заявлено о готовности предоставить все интересующие материалы международным экспертам по инциденту с самолетом, максимально открыто исследовать все обстоятельства.-0-

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Ермошина мнения оппозиция самолет
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