ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По прогнозам синоптиков, в республике, в том числе и на территории Минской области в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, туман и налипание мокрого снега.

"В связи с этим Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, выбирать при движении безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал. Избегать резких торможений и по возможности такого опасного маневра как обгон. Особенно быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости двигаться с минимальной скоростью движения в населенных пунктах, на дороге в любой момент может оказаться пешеход, при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снижать скорость вплоть до остановки", - рассказали в ГАИ.

В условиях тумана автомобилистам необходимо двигаться с особой осторожностью. В случае вынужденной остановки, необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, в обязательном порядке включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям надевать жилет повышенной видимости.

Пешеходам также следует быть осторожными, переходить проезжую часть только в установленных правилами местах, при переходе пешеходных переходов ни в коем случае не торопиться и смотреть обязательно по сторонам, а перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что вас пропускают водители. В целях своей же безопасности не забывайте обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами.

"Как правило, праздничные выходные дни характеризуются массовыми передвижениями пешеходов, водители планируют поездки как на короткие, так и дальние расстояния, поэтому каждому участнику дорожного движения перед тем как выйти из дома, необходимо узнать прогноз погоды. Это очень важно", - добавили в ГАИ.-0-