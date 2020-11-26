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Общество
26 ноября 2020, 14:30

Головнева: в учреждениях образования внедрен системный подход в профилактике конфликтных ситуаций

Елена Головнева
Елена Головнева

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Беларуси внедрен системный подход в профилактике конфликтных ситуаций, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Головнева.

"Школа - это пространство взросления наших детей. Именно так с психологической точки зрения нам стоит обозначить ее назначение. В своем большинстве в школе обучаются дети подросткового возраста. И конфликты - норма для подростковой среды. Вместе с тем формирование убеждений, ориентиров - это то, что происходит не одномоментно. Это длительный процесс, который позволяет преодолевать несколько этапов в развитии личности, - рассказала Елена Головнева. - B настоящее время ведется активная деятельность по реализации системного подхода в образовательной среде, направленного на профилактику и разрешение сложных и кризисных ситуаций".

Профильное министерство разработало обширную систему мер по поддержанию в учреждениях образования благоприятного психологического климата. Это профилактика конфликтов и правонарушений, психолого-педагогическая работа со школьниками, их родителями и другими законными представителями, а также поддержка и помощь в кризисных ситуациях. "С этой целью обеспечивается повышение профессионального уровня подготовки специалистов психологического профиля, обновляется содержание учебных планов и программ по специальностям высшего образования психологической направленности, в том числе усиливается практическая составляющая подготовки специалистов-психологов. Расширен перечень учебных дисциплин психологической направленности в учебных планах подготовки учителей-предметников с акцентом на изучение вопросов конфликтологии, кризисной психологии, семейной психологии, иных аспектов практической психологии", - отметила замначальника управления.

Кроме того, проводятся мероприятия по укреплению межведомственного взаимодействия по различным аспектам безопасности в школьной образовательной среде. С 2016 года на площадках учреждений образования столичного региона в рамках соглашения о сотрудничестве между комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским городским институтом развития образования и учебно-практическим центром "Медиация и право" впервые началась апробация внедрения в практику работы учреждений образования медиативных технологий, обучения педагогов и учащихся навыкам урегулирования конфликтов с использованием ресурсов так называемых "школьных служб примирения".

В феврале этого года между Министерством образования и Белорусским республиканским союзом юристов подписано соглашение о сотрудничестве, основная цель которого - создание бесконфликтной образовательной среды, внедрение новых форм и методов работы по урегулированию возникающих проблемных ситуаций в учреждениях образования. B настоящее время выполняется научно-исследовательская работа, по результатам которой будет разработана "Концепция развития служб медиации в сфере образования" до 2025 года.

С начала текущего учебного года в 26 учреждениях образования страны в рамках экспериментальной деятельности внедряется белорусская модель "Дружественная образовательная среда в учреждениях общего среднего образования", направленная на предотвращение буллинга, психического и физического насилия среди обучающихся. Белорусская модель - результат научно-исследовательской работы по адаптации хорватской модели "Безопасная и поддерживающая среда в школах", проведенной Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка в партнерстве с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Внедрение модели состоит из семи шагов и будет способствовать формированию ценностей взаимного уважения у учеников школ и установлению системы контроля за их соблюдением, включению в процесс профилактики насилия всех участников образовательного процесса.

Сфера образования объединяет большое количество людей. Каждый из них обладает определенным набором убеждений, ценностей, взглядов. "Однако мы должны понимать, что любой маленький конфликт внутри одного класса может в итоге завершиться травмирующими последствиями для всего педагогического коллектива, родительской общественности и самое страшное - для детского коллектива. Поэтому все усилия на сегодняшний день сосредоточены на том, чтобы педагогическая общественность владела формами и методами работы, направленными на предупреждение конфликтных и кризисных ситуаций внутри учреждений образования", - добавила замначальника управления.-0-

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