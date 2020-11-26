Инфекционист: уже можно и нужно говорить о третьей волне коронавируса

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приближается к пику второй волны коронавируса. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"О третьей волне говорить можно и нужно с точки зрения того, что она будет. В настоящий момент мы подходим к пику второй волны", - отметил Юрий Горбич. При этом он пояснил, что в Беларуси пик заболеваемости начнется позже, чем в Европе, поскольку там раньше завершилась первая волна.

Инфекционист также обратил внимание, что невозможно наверняка сказать, сколько волн коронавируса предстоит еще пережить людям. Медики просто делают свои прогнозы, исходя из опыта борьбы с испанкой".

"Это абсолютно новый вирус, о котором до ноября 2019 года никто не говорил. Да и не знал никто, наверное, кроме тех специалистов, которые очень пристально работали с коронавирусом. Поэтому мы можем предполагать, но утверждать со стопроцентной вероятностью - нет", - подчеркнул Юрий Горбич.-0-