Ипатов: более 7 тыс. откликов уже поступило на проект изменений и дополнений Конституции

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. откликов уже поступило на проект изменений и дополнений Конституции, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, такая активность граждан ожидаема. "Граждане обсуждают Основной закон. Это общественный договор, который имеет очень важное значение для суверенитета, независимости нашей страны. Поэтому интерес к проекту Конституции объясним, обоснован и помогает посмотреть на все нормы Конституции, которые сегодня трансформируются, оценить насколько правильный путь выбран", - сказал Вадим Ипатов.

По его словам, по сути, это общественный аудит. "То есть наряду с публичным обсуждением, конечно же, идет оценка того, что уже сделано. А сделано очень много, ведь работа над Конституцией практически год уже идет. Мы должны вспомнить диалоговые площадки, которые прошли. Надо вспомнить работу Конституционной комиссии, которая не завершена. Поэтому интерес очень большой, и он помогает нам всем, кто задействован в этом процессе, еще раз посмотреть, что же все-таки в окончательный проект должно войти", - отметил директор НЦЗПИ.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

"Образ будущего, конечно же, видится мирным, стабильным. Чтобы каждый гражданин был уверен в своем будущем, чтобы наши дети росли в мирной, спокойной обстановке, чтобы у нас работала экономика. И для этого нужен Основной закон, который устанавливает правовые основы дальнейшего развития Республики Беларусь", - добавил Вадим Ипатов.-0-

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