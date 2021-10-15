Исаченко: каждый белорус должен иметь комфортные условия и в крупном городе, и в небольшом поселке

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус должен иметь комфортные условия проживания и в крупном городе, и в небольшом поселке. На этом акцентировал внимание национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время Регионального форума по устойчивому развитию Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко отметил, что по своей сути ЦУР являются глобальным планом по созданию благоприятных условий для жизни людей. "Наш народ знает, чего стоят такие ценности, как мир и спокойствие. Мы смогли сформировать национальную модель, которая защищает интересы простого человека. Несмотря на вызовы - беспрецедентное внешнее давление на Беларусь, попытки вмешательства - вопросы создания комфортных условий для наших граждан продолжают оставаться приоритетными. И в крупном областном центре, и в небольшом поселке каждый белорус должен иметь комфортные условия проживания. Важно создать развитую социальную инфраструктуру", - обозначил он.

Активизируется работа по разработке региональной стратегии устойчивого развития до 2035 года. Этот документ - дорожная карта, позволяющая развиваться конкретному региону с учетом его особенностей. Анатолий Исаченко отметил также инициативу по реализации чернобыльской инвестиционной платформы для регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов подчеркнул, что форум - еще одно подтверждение выполнению повестки дня в области устойчивого развития на всех уровнях. "Главный подход при реализации ЦУР - никого не оставить в стороне. С одной стороны, это соблюдение интересов каждого, с другой - все должны быть привлечены к реализации ЦУР. Достижение целей невозможно без конструктивного взаимодействия государства, общества, деловых кругов и организаций. Результат во многом зависит от готовности внести свой вклад в общее дело", - сказал он.

Гомельская область имеет достижения в реализации ЦУР и вносит свой вклад во всех трех компонентах: экономике, социальной сфере и экологии. Так, в структуре республиканских объемов промышленности, сельского хозяйства, торговли и других показателях юго-восточный регион занимает от 15-20 и более процентов. Социальная сфера - в фокусе особого внимания. Постоянно вводятся новые и модернизируются действующие объекты. В числе свежих примеров - новые школы в Гомеле, современный детский сад в Мозыре, оснащенная по последнему слову техники детская областная больница, Гомельская центральная городская поликлиника, отделение реабилитации в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов.

Экологическая тема не снимается с повестки дня в регионе. Так, в Рогачеве ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения, в Речице завершен капитальный ремонт станции очистки сточных вод, проводится заболачивание осушенных торфяников, другие мероприятия.

"Обмен опытом - важный элемент консолидации успешных примеров и практик, которые в дальнейшем могут быть интегрированы в региональные стратегии развития с учетом локальных особенностей и приоритетов. Достижение устойчивого экономического роста, формирование здорового образа жизни, внедрение рациональных моделей производства и потребления - приоритетные задачи, которые необходимо совместно решать", - резюмировал Владимир Привалов.

Региональный форум по устойчивому развитию Гомельской области проходит в гибридном формате - онлайн и оффлайн. Он объединил специалистов различных сфер.-0-