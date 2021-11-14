Израильский политолог о ситуации на границе: это все польская провокация

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский политолог Яков Кедми, комментируя в эфире телеканала ОНТ ситуацию на белорусско-польской границе, назвал все это польской провокацией, сообщает БЕЛТА.

"Все это польская провокация, польско-литовская. Потому что за несколько месяцев до этого более 10 тыс. прошли из Польши в Германию. Так в чем дело? То есть Польша устроила эту демонстрацию, а ЕС поддерживает Польшу во всех ее гнусных делах, особенно против Беларуси и России", - сказал Яков Кедми.

Политолог добавил: "Тут соединилась обычная польская подлость и провокация, антибелорусская и антироссийская политика ЕС. Потому что не важно, что делается. Если в этом можно обвинить Беларусь и усилить внешне-политическое давление, почему бы это не сделать".-0-

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