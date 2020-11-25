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07:00 Картина дня: вручение верительных грамот, зарплата в октябре и генетика на службе у спорта Общество
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25 ноября 2020, 07:00

Картина дня: вручение верительных грамот, зарплата в октябре и генетика на службе у спорта

ВЧЕРА

Картина дня. 24 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими государствами. Также Президент заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову. Глава государства заявил, что Беларусь не собирается ликвидировать или уничтожать Белгазпромбанк, а, наоборот, сделает все, чтобы он функционировал и приносил пользу.

Кочанова: работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть более эффективной. Площадка Совета Республики объединила Министерство образования, Белорусскую православную церковь и парламентариев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союз.

Состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре. Об этом сообщила руководитель временной администрации данного банка Надежда Ермакова после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Следственным управлением Комитета государственной безопасности окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк".

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре этого года составила Br1285.

Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы.

БЕЛАЗ поставил 55-тонный карьерный самосвал в Красноярский край.

Внешнеторговая палата Казахстана предлагает организовать в Беларуси свое представительство. Об этом сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета.

Республиканские предприятия автомобильных дорог готовы к работе в зимних условиях, сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко.

"Белоруснефть" в этом году ввела в строй четыре новые автозаправки и масштабно реконструирует девять объектов.

В Беларуси на 24 ноября выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Более 260 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, прошли внеочередное оздоровление в санаториях Министерства труда и социальной защиты.

Ковидные надбавки за октябрь получили более 71 тыс. работников здравоохранения.

В детской инфекционной больнице остаются двое детей, которые были госпитализированы 20 ноября из средней школы №61 Минска.

Рейсы "Белавиа" с 1 декабря будут выполняться только в один терминал аэропорта Мюнхена.

Ожидаемое в конце ноября похолодание не представляет опасности для озимых - Белгидромет.

Белорусская железная дорога отправит первый в этом сезоне новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря.

КОММЕНТАРИИ: Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялось подписание обращения известных белорусских атлетов, чемпионов Олимпийских игр к общественности и международному сообществу.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 59 млн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 ноября

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Министр юстиции Олег Слижевский проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук проведет прием граждан в Хойникском райисполкоме.

Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Выпуск кондитерской продукции и подарочных наборов к новогодним и рождественским праздникам одной из ведущих кондитерских фабрик Беларуси - СОАО "Коммунарка".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Охотничий сезон в Беларуси - 2020: особенности и туристический потенциал". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная открытию Шестых Белорусских Рождественских чтений "Историческая память народа: 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие Жировичского монастыря, 800-летие святого благоверного князя Александра Невского". Начало в 15.00.

Состоится ежегодная международная конференция Суда Евразийского экономического союза "Новые вызовы интеграции ЕАЭС: правовое измерение", посвященная роли международных судебных органов в интеграционных процессах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 ноября

Всемирный день информации.

135 лет назад родился Дауман Анс Эрнестович (Латвия), участник борьбы за советскую власть в Беларуси и Прибалтике, герой гражданской войны. С октября 1919 г. член РВС 16-й армии, сражавшейся в Беларуси. В 1920 г. командир стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Червеня, Пуховичей, Клецка, Березы, Кобрина, Бреста от войск буржуазной Польши. Погиб в бою в 1920 году. под Брестом при форсировании р.Западный Буг.

95 лет назад родился Семеняко Юрий Владимирович (г.Минск), композитор, народный артист Беларуси (1974). В 1957 г. окончил Белорусскую консерваторию. В 1947-1963 гг. концертмейстер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси. В его творчестве преобладали музыка для театра и песня, которым присущи лиризм, задушевный мелодизм, основанные на белорусской народной песенности и особенностях современных массовых жанров. Автор опер "Колючая роза", "Зорка Венера", кантат "Ясные дороги", "Памяти Константина Заслонова", песен "Расцветай, Беларусь", "Ты мне весною приснилась" и др. Писал музыку к кинофильмам "Любовью нужно дорожить", "Песня нашей земли", "Весенние мелодии", телефильмам, радиоспектаклям и телепостановкам. Обрабатывал белорусские народные песни для хора. Значительное место в творчестве занимали хоровые произведения, вокальные дуэты, трио, квартеты, музыка к драматическим спектаклям. В 1978-1980 гг. председатель Союза композиторов Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 1990 году.

90 лет назад родился Короткевич Владимир Семенович (г.Орша Витебской обл.), белорусский писатель. В 1954 г. окончил Киевский университет, в 1960 Высшие литературные, в 1962 сценарные курсы в Москве. Работал учителем на Украине и Орше. Автор романов "Христос приземлился в Городне", "Колосья под серпом твоим", "Седая легенда" и др. В жанре исторического детектива написаны "Дикая охота короля Стаха", "Черный замок Ольшанский". Автор поэтических сборников "Вечерние паруса", "Душа матери", "Был. Есть. Буду" и др. По его произведениям поставлены художественные фильмы, теле- и радиоспектакли, оперы. В прозе поднял широкие пласты национальной истории, создал отличительные характеры, раскрыл богатый духовный свет героев и связал их личную судьбу с судьбой Отчизны. Выступал в защиту белорусского языка, культуры, памятников архитектуры и природы. Лауреат Литературной премии им.И.Мележа (1983), Государственной премии Беларуси (1984). Умер в 1984 г. В Орше и Витебске В.Короткевичу установлены памятники, его именем названы улицы, школа в Орше. В Минске на доме, где жил последние годы, и в Орше на родительском доме открыты мемориальные доски. В Орше основан музей В.Короткевича.

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