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14 октября 2021, 14:39

Кочанова: внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси становятся все более изощренными

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси становятся все более изощренными, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания третьего Евразийского женского форума на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы живем в сложное время. Мир проходит серьезные испытания на прочность. И дело не только в пандемии. Усиливается конфронтация культур и цивилизаций, обостряется риторика в международных отношениях, нагнетается агрессия в информационном пространстве, создаются реальные угрозы распространения радикализма и экстремизма. И самое страшное - теряются добрые человеческие связи, основанные на любви, доверии и уважении, стираются этические границы поведенческих норм, - сказала Наталья Кочанова. - Всего шесть лет назад, слушая выступления участниц первого форума о междоусобицах, агрессии, вооруженных столкновениях в их странах, я глубоко сопереживала этим женщинам. И было совершенно непонятно, как такое может происходить в XXI веке. Тогда для нашей страны все это было нехарактерно. Беларусь - молодая, динамично развивающаяся республика, где в центре внимания всегда был и остается человек. Под мудрым руководством нашего Президента проводится последовательная политика, направленная на создание комфортных условий и улучшение качества жизни людей".

Под особой защитой государства в Беларуси - материнство и детство, многодетные семьи, старшее поколение и люди с инвалидностью. В мире и согласии у нас живут представители разных конфессий и национальностей. Беларусь состоялась как территория социальной справедливости, мира и спокойствия.

"2020 год стал для нас испытанием. Наглое и циничное вмешательство внешних сил нарушило привычную жизнь. Против нашей страны развернута масштабная и интенсивная гибридная война, в том числе путем использования социальных сетей интернета. К большому сожалению, в политические игры были втянуты некоторые наши соотечественники. Поддавшись на провокации враждебных медиа, заблудшие стали инструментом в руках идеологов цветных революций. Они бездумно действовали по чужой указке, разжигая вражду и рознь среди соседей, коллег и даже в своих семьях. Больно было видеть, как попирались национальные устои и ценности, оскорблялись государственные символы. В белых одеждах, с красными цветами они устраивали акции и под народные песни под видом мирного протеста на самом деле действовали против государства. Откровенное разочарование и глубокий стыд белорусской нации - отдельные гражданки. Вопреки природе белорусской женщины - быть хранительницей семейного благополучия, источником творческого вдохновения и духовности, символом милосердия и гармонии - они сначала вышли на улицы, а сейчас околачиваются по чужим жилищам. Выпрашивая гранты и призывая к санкциям, они торгуют благополучием людей в нашей стране", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула: мы, белорусы, не можем принять этого. "В нашей генетической памяти живы потрясения разрушительных войн, развязанных не нами и не по нашей воле. В этом году ровно 100 лет как белорусские земли по живому были разорваны на западные и восточные, и только в 1939 году их удалось воссоединить. Именно в 2020 году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, где погиб каждый третий наш житель. Все силы доброй воли в нашей стране сплотились против хладнокровных и расчетливых попыток в очередной раз разделить нас, белорусов, и заживо похоронить нашу государственность. Представители белорусского народа - члены Совета Республики, депутатский корпус, трудовые коллективы, профессиональные союзы, общественные объединения - призвали мировое сообщество оставить Беларусь в покое и не мешать нам самостоятельно строить свою судьбу. Мы всегда готовы к открытому и честному диалогу со всеми. Мы всегда будем стремиться сохранять мир, спокойствие и порядок на Земле, нормальные человеческие отношения. В защиту своего Отечества вступились белорусские патриотки, объединившись на Первом белорусском женском форуме в сентябре прошлого года. С криком души мы обратились ко всем, кому не чужды человечность, сострадание, забота о подрастающем поколении", - отметила она.

Вопреки стараниям и ухищрениям недоброжелателей белорусы выстояли. "Мы сохранили свою государственность. Ведь за нами - правда. И мы окончательно уяснили, кто есть кто, - констатировала председатель Совета Республики. - Внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси не прекращаются, становятся все более дерзкими и изощренными. Радикализация нарастает - покушение на журналиста, попытки поджогов домов депутатов и госслужащих. А недавно - наглое убийство сотрудника Комитета государственной безопасности при исполнении служебного долга. Любое адекватное действие со стороны Беларуси - будь то предоставление аэропорта для посадки самолета из-за террористической угрозы или защита государственной границы от потока нелегальных мигрантов - вызывает всплеск эмоций. И это почти сразу лишает возможности обсуждения наших действий в рациональном русле", - сказала спикер.

Но важно, что в этом мире мы не одни. "Есть те, кто смотрит с нами в одну сторону, для кого добрососедство и порядочность, гуманность и справедливость - это не просто красивые слова, а принцип жизни. Мы признательны всем странам, которые поддержали нас в это непростое время и поддерживают сейчас. И, конечно, нашему братскому народу - россиянам - и руководству страны. Пройденные испытания закалили нас, умножили силу духа, стали еще одной национальной скрепой. Мы в полной мере осознали ценность нашего единства. Именно поэтому 2021-й объявлен в Беларуси Годом единства. 17 сентября мы впервые отметили новый белорусский праздник - День народного единства, - добавила она. - События 2020 года касаются не только Беларуси. Это наша общая проблема. Ведь прямо сейчас в аналогичной ситуации может оказаться абсолютно любое государство. С помощью электронных гаджетов и интернета можно подорвать стабильность и спокойствие в любой точке мира. Поэтому сегодня никак нельзя быть равнодушным. Надо идти навстречу, искать точки сопряжения, слушать и слышать друг друга, помогать в любых трудных ситуациях. Например, как это происходит у нас с Россией и Китаем в борьбе с COVID-инфекцией. Мы без промедления направили гуманитарную помощь китайскому народу, который первым столкнулся с пандемией. В свою очередь наши стратегические партнеры помогают нам противостоять этому вызову. Мы безгранично благодарны руководству, народам России и Китая за тесное, доверительное сотрудничество с Беларусью".

Совет Федерации Федерального собрания России и МПА СНГ проводят 13-15 октября третий Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Форум проходит раз в три года и следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями. В форуме участвуют женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.-0-

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