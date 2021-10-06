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06 октября 2021, 11:53

Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский комитет защиты журналистов БСЖ выражает солидарную с мнением секретариата союза позицию по поводу закрытия "Комсомольской правды в Беларуси", сообщили БЕЛТА в БСЖ.

"Только вчера на рассмотрение комитета были вынесены выдержки из запроса от генерального директора "БелКП-ПРЕСС" (датирован 05.10.2021) о возобновлении вещания электронной версии "КП в Беларуси" и устранении редакцией нарушений действующего законодательства в сфере СМИ. Появление в этот же день сообщений о принудительном закрытии редакции со стороны российского медиахолдинга в этой связи также вызывает массу вопросов, - говорится в заявлении. - А именно: насколько согласованны действия московской и минской редакций? Кто из управленцев КП принимает решения о работе издания и его редакционной политике? Какие цели преследуют данные руководители в сложной ситуации? Насколько защищены белорусские журналисты - сотрудники белорусского СМИ от эмоциональных решений в сфере трудовых прав, этики и профессиональных отношений?... И еще множество вопросов. Комитет продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Члены комитета намерены запросить дополнительные консультации с руководством Союза журналистов России и в рамках интеграционных журналистских сообществ России и Беларуси".

Ранее в Белорусском союзе журналистов заявили, что с большой тревогой воспринимают сообщение о закрытии "Комсомольской правды в Беларуси". Там отметили, что данное решение вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

"Закрытие белорусского средства массовой информации с устойчивой аудиторией и определенной позицией на белорусском медиаландшафте ставит под сомнение ранее звучавшие из московского холдинга заявления о независимости редакционной политики "КП в Беларуси". Какова позиция издательского дома сегодня? В журналистском сообществе Беларуси циркулирует информация, что данное эмоциональное решение могло быть принято из-за "неуправляемой ситуации внутри белорусского коллектива авторов". Якобы приезд спецпредставителя ИД "Комсомольская правда" В.Алфимова в Минск подтвердил это положение дел и спровоцировал столь радикальное решение. Так ли это? Можно ли было решить внутренний конфликт в редакции на основании этического стандарта и точечными управленческими решениями?" - подчеркнули в БСЖ. -0-

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