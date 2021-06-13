Макей: сегодня нам в уши льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это мишура

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в уши обычным гражданам льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это все мишура, за которой скрывается намного большее. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее", - отметил Владимир Макей.

Министр напомнил, что уже давно идет формировании многополярного мира. Сейчас начался передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками, происходит столкновение интересов. Накаливание ситуации, убежден белорусский дипломат, может привести к новой Холодной войне. А Беларусь как раз оказалась на разломе этих интересов.

"Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние. Нам не нужно никуда уходить, нам нужно исходить из того, что нам предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш Президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить - это уже будет зависеть от развития ситуации", - подчеркнул глава МИД.-0-

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