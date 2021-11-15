Марзалюк: беженцы на границе столкнулись с ксенофобией, расизмом, хамством и унижением

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы на границе столкнулись с ксенофобией, расизмом, хамством и унижением своего человеческого достоинства. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

"Не террористы идут, не люди с какими-то радикальными взглядами, а как раз та часть курдского общества, которая, извините, наиболее восприимчива к западным "ценностям". И люди, которые горько в этих ценностях разочаровались", - рассказал Игорь Марзалюк.

Депутат подчеркнул, этих людей обманули и предали дважды. "Первый раз - пообещали государственность, которую они так и не получили. Второй раз, когда они, считая Европу "оазисом демократичных ценностей", пришли на границу с Евросоюзом и столкнулись с ксенофобией, расизмом, хамством и унижением своего человеческого достоинства", - отметил он.-0-

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