Марзалюк: выбирая тот или иной символ, мы должны знать, что за ним стоит

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбирая тот или иной символ, поднимая тот или иной флаг, декларируя ему верность, мы должны знать, что за этим символом стоит, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Бело-красно-белый флаг не является исконным белорусским символом. Национальных флагов не существовало, потому что не существовало наций. Существовали династические флаги", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, Беларусь является преемницей традиций сначала красного, потом красно-зеленого флага.

Игорь Марзалюк подчеркнул, что исторический факт - это фрагмент реальности. "Его интерпретации могут существенно отличаться в зависимости от социально-политических вкусов, от того, какие коннотации мы вкладываем. Вместе с тем мы должны помнить одну вещь: тот или иной символ, очень часто изначально безобидный либо даже позитивный, со временем может приобретать абсолютно негативную коннотацию. Если мы говорим о символах, о государственной символике, то это всегда отношение к государственному флагу и гербу, к государству", - считает он.-0-

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