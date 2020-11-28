Минздрав подтверждает: причиной отравления учащихся минской школы №61 стал стафилококк

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной отравления учащихся минской школы №61 стал стафилококк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"По результатам проведенного эпидрасследования, с учетом результатов лабораторных исследований, установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся средней школы №61 Минска связано с употреблением в пищу чиккен-ролла "Маленький цезарь". Возбудитель - стафилококк. В связи с тем, что расследование продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда", - рассказали в пресс-службе.

Эпидрасследование показало, что заражение произошло в результате нарушения внутреннего производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке, вероятное нарушение требований по использованию средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания персоналом пищеблока.

На сегодняшний день все дети выписаны из больницы.

По результатам оценки пищеблока 20 ноября специалистами санитарной службы выдано требование о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров, работ, услуг. С 23 ноября после устранения нарушений работа пищеблока возобновлена. Приготовление пищи осуществляется новой временной бригадой поваров.

С целью контроля выполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке и столовой данного учреждения образования организовано ежедневное дежурство специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, а также специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Расследование продолжается.

В течение текущей недели санитарной службой проводились надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоках учреждений образования Минска, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования (пробы находятся в работе). В ходе надзорных мероприятий в основном выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части проведения производственного контроля, санитарно-технического состояния, соблюдения дезинфекционного режима, материально-технического оснащения.

По результатам данных надзорных мероприятий с учетом результатов лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с законодательством. В ведомстве напомнили, что контроль за организацией питания школьников является одним из основных направлений работы санитарной службы, и надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в учреждениях образования проводятся на постоянной основе.-0-

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