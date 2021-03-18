От противодействия экстремизму до охраны правопорядка. Какие законодательные новации готовят в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершена работа по подготовке законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. В ближайшее время около 10 законопроектов будут внесены в парламент и рассмотрены на весенней сессии. О том, какие именно законодательные инициативы подготовлены, рассказал журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, завершена работа по комплексному пересмотру уголовного законодательства.

"Это большой пласт проблем. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы обеспечить общественную безопасность с учетом практики последнего года, - сказал Игорь Сергеенко. - Ряд мер направлен на усиление защиты тех сотрудников, которые обеспечивают эту безопасность, - сотрудников МВД, госаппарата, военнослужащих".

При совершенствовании законодательства пересмотрен ряд статей Уголовного кодекса. В частности, исключены отдельные составы, которые сейчас практически не работают или по ним возможно привлечение виновных лиц к административной ответственности.

"С одной стороны, по отдельным составам введены новые статьи, которые будут усиливать уголовную ответственность за нарушения, в том числе законов о массовых мероприятиях. А по части статей ответственность будет смягчена", - пояснил Игорь Сергеенко.

В числе законодательных инициатив - предложение предоставить судам право самостоятельно принимать решение и применять гибкие подходы по назначению наказания. "Это в первую очередь замена тех наказаний, где предусмотрено лишение свободы, на ограничение свободы", - отметил глава Администрации Президента.

По его словам, с учетом международного опыта предлагается усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов, ввести понятия "значительный", "крупный" и "особо крупный размер".

Один из законопроектов, который планируется внести в парламент, касается недопущения реабилитации нацизма. Игорь Сергеенко обратил внимание на то, что подготовка этого документа ведется с прошлого года. Использовался при работе над законопроектом и российский опыт. В документе сделан акцент на профилактическую составляющую, чтобы не допустить реабилитацию нацизма и совершения серьезных преступлений в этой сфере. С этой целью оговаривается ряд мероприятий идеологической направленности.

"В целом все участники совещания подходы к изменению законодательства одобрили. Высказаны отдельные замечания, которые будут учтены в ходе доработки. Главой государства поставлена задача, чтобы все было учтено, исходило от практики и так, чтобы наши граждане узнали об этом заранее - о законах, которые будут приняты, какая ответственность будет вводиться по тем или иным статьям", - подытожил Игорь Сергеенко.

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