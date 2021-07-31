Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в августе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат. "Белавиа" возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар, а в Минск начнут летать новые авиакомпании. Какие изменения еще ожидаются в августе – в обзоре БЕЛТА.

Новый размер БПМ

С 1 августа по 31 октября 2021 года в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br283,46. Это на 3,7% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая по 31 июля 2021 года.

Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума равняется Br315,04, пенсионеров – Br214,91, студентов - Br237,3, детей в возрасте до 3 лет - Br178,56, детей от 3 до 6 лет - Br247,95, детей от 6 до 18 лет – Br303,79.

Пенсии

С 1 августа ежемесячная доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит Br70,87, а в возрасте от 75 до 80 лет - Br53,15. Надбавка для инвалидов I группы составит Br70,87, а пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br35,44.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br311,81, инвалидам с детства II группы - Br269,29, инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца - Br240,94, инвалидам III группы - Br212,60, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br141,73, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br226,77 до Br311,81.

Также установлена пенсия в размере Br279,38 матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br283,46 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br340,15 (за двумя и более лицами).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

Детские пособия

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера и пособий на детей.

Так, с 1 августа пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере Br283,46. При рождении первого ребенка единовременное пособие составит Br2834,60, а при рождении второго и последующих детей - Br3968,44. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br141,73.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br198,42, не имеющих инвалидности - Br141,73. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br340,15 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br198,42.

Также в связи с ростом среднемесячной заработной платы за II квартал 2021 года в Беларуси с 1 августа увеличатся детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. До 31 января 2022 года на первого ребенка оно составит Br495,74, на второго и последующих детей - Br566,56, а на ребенка-инвалида - Br637,38.

Снизится НДС на детское питание

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №285 "О налогообложении".

Так, с 1 августа снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания.

Материальная помощь к школе

В преддверии 2021/2022 учебного года в Беларуси проводятся мероприятия по оказанию помощи в подготовке детей к школе - через предоставление единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, посредством благотворительных акций, а также по месту работы родителей.

Так, единовременная материальная помощь предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи.

Максимальный размер выплат на каждого ребенка-школьника достигает 30% БПМ, действующего в июле этого года (Br81,9). Сумму помощи определяют местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона.

За получением этой выплаты надо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (пребывания) одного из родителей ребенка. А в Минске - по месту учебы ребенка.

Государственная адресная социальная помощь (ГАСП)положена малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе многодетным).

Она может предоставляться в виде: единовременного пособия на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, ежемесячного социального пособия. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Обращаться за ГАСП следует в службу "одно окно" или орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.

Также может быть оказана помощь по месту работыродителей, воспитывающих детей школьного возраста.

Новый сбор за пересечение границы

В Витебской области с 1 августа нынешнего года до 1 января 2023 года вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска.

Его ставка составит 1 базовую величину (1 БВ - Br29). Кто освобождается от уплаты – читайте здесь.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

В Беларусь придут три новые авиакомпании

В Минск начнут летать новые авиакомпании из Грузии, Кыргызстана и России.

С 3 августа в Минск начинает летать кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек. С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways (Грузия) по маршруту Тбилиси - Минск - Тбилиси.

А "Белавиа" в августе возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар.

С 7 августа возобновляется выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.

Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Ознакомиться с расписанием и стоимостью билетов на данный рейс можно на сайте авиакомпании.

"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой