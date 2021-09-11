Председатель "Белой Руси" Давыдько: мы будем выступать инициаторами образования партии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общественном объединении "Белая Русь" будут выступать инициаторами образования партии. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил заявил председатель объединения Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА.

"Белая Русь - организация с уже большой историей. Мы намерены развиваться и дальше. Общественная организация будет и всегда останется общественной организацией, но мы еще также будем выступать инициаторами образования партии. Потому что политическое строительство у нас в стране должно быть. В недрах "Белой Руси" уже кипят люди. Особенно августовские события прошлого года взбудоражили всех. Телефоны у нас разрывались: давайте дадим отпор, давайте соберемся, давайте партию сделаем, утихомирим их!", - рассказал председатель организации.

"Общественное объединение "Белая Русь" останется общественным объединением и будет решать очень большие задачи, которые стоят перед нашим обществом в гуманитарной сфере (медицина, образование, экология, много всего). А вот политическая часть - именно борьба за власть, за наши ценности, за крепкую президентскую республику, за социальные достижения, которые у нас есть, и которыми мы гордимся. Нет ни одной страны с такими социальными гарантиями, как у нас. Есть еще ряд ценностей, которые мы должны защищать изо всех сил. И для этого надо бороться за власть. "Белая Русь" за власть не будет бороться. Она будет помогать политическим партиям и тем лидерам, мнение и позицию которых она разделяет", - сказал Геннадий Давыдько.

Он также отметил, что в соответствии с действующим законодательством общественная организация не имеет права учреждать политическую партию. "Это должны быть физические лица", - уточнил председатель "Белой Руси".

"Поэтому планируется, что когда у нас пройдет референдум, когда произведут изменения в законодательство политических партиях, когда будет понятная роль партий (она должна измениться - роль партий - в формировании правительства и так далее), когда будет проведена перерегистрация партий, вот тогда, скорее всего, мы заявим о своих амбициях", - рассказал Геннадий Давыдько.

"Рабочее название партии, которую группа товарищей (планирует создать. – Прим. БЕЛТА), все известные фамилии, - "За Родину". Мы собираемся сделать такую провластную партию. Так вот, "Белая Русь" - за Родину. "Белая Русь" остается "Белой Русью" (общественным объединением. - Прим. БЕЛТА), а за Родину мы будем сражаться всеми доступными нам способами", - пояснил Геннадий Давыдько.

Отвечая на вопрос, не будет ли обязательным переход в партию "За Родину" всех членов "Белой Руси", он сказал: "Ни в коем случае. Более того, если на первоначальном этапе планируется, что для того, чтобы человек вступил в партию, ему достаточно будет членского билета "Белой Руси" (он может сохранить за собой членство в общественной организации и вступить в партию), то потом необходимо будет, если человек не член "Белой Руси" и хочет вступить в партию, ему на начальном этапе надо будет взять рекомендацию, допустим, от двух членов «Белой Руси». Это все пока спорно, мы это обсуждаем, но формирование примерно такое будет".-0-