РЕПОРТАЖ: Как создаются белорусские деньги

Правление Национального банка в сентябре 2018 года приняло решение провести модификацию белорусских банкнот. Это связано с плановой работой по выводу из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса. Обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10 вводятся в обращение с 20 мая 2019 года, Br20 и Br50 - в 2020 году. Их изготовитель - российское АО "Гознак". Чтобы отследить весь жизненный цикл белорусских денег - их создание, хранение, уничтожение, журналисты БЕЛТА побывали на Краснокамской бумажной и Пермской печатной фабриках, а также в Центральном хранилище Нацбанка Беларуси.

Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10 Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. Немного изменился и дизайн: исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот, указаны их названия. И, конечно же, вместо "2009" указан год выпуска в обращение - "2019".

Какой же путь проходят белорусские банкноты, прежде чем стать законным платежным средством? Как пояснил начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Сергей Гайко, Нацбанк должен иметь у себя определенный резерв денежной наличности в размере не ниже денежного агрегата М0 - денег, которые находятся в обороте. Кстати, сейчас М0 - это почти Br3 млрд. Кроме того, важно наличие определенного запаса по каждому номиналу банкнот. Если есть необходимость пополнить этот резерв, принимается решение о допечатывании денег. "После этого разрабатывается либо дорабатывается дизайн банкнот, затем идет детальная работа над эскизом. Принимается решение и по защитному комплексу. Потом проводится конкурс среди производителей. Здесь очень важно оптимальное соотношение "цена-качество". После того как выбор сделан, идет долгая работа с производителем", - рассказал он. Если речь идет о банкнотах с новым дизайном, от принятия решения до выпуска может пройти год, если банкноты выпускаются на старых эскизах - около полугода.

Банкнотная бумага

В этот раз в качестве производителя был выбран российский "Гознак". Это компания с богатой историей: она уже отпраздновала свое 200-летие. Производственные мощности акционерного общества позволяют ежегодно производить 11 тыс. т защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд банкнот, 3,5 млрд монет, не говоря уже о другой продукции. На предприятиях "Гознака" производят также пластиковые карточки, акцизные марки, паспорта, ордена, медали и многое другое. Защищенная продукция акционерного общества поставляется в 25 стран, ее используют на всех континентах, кроме Австралии. В "Гознак" входят восемь филиалов. Мы побывали на двух из них, так как белорусские банкноты печатали в Перми, а бумагу для них изготавливали в Краснокамске.

Краснокамскую бумажную фабрику открыли в 1937 году. Помимо банкнотных и иных защищенных видов бумаг здесь производят также различные виды коммерческих и упаковочных бумаг, бумагу-основу для флизелиновых обоев. Как отметил заместитель генерального директора по науке и развитию АО "Гознак" Андрей Курятников, в отличие от печатных фабрик, которые более унифицированы в плане оборудования, бумажные фабрики строятся по индивидуальному заказу и индивидуальным технологиям. Это очень сложное химико-технологическое производство, и некоторые его составляющие засекречены, так как это ноу-хау предприятия. Отдельные этапы производства, например нанесение водяных знаков, было запрещено снимать на фото- и видеокамеру. Тем не менее, нам удалось увидеть многое.

Бумажное производство состоит из множества стадий. Прочность, долговечность и износостойкость банкнот зависят от особенностей этого технологического процесса. Банкнотная бумага изготавливается из волокон хлопка.

На Краснокамской бумажной фабрике высокий уровень автоматизации производства. Машины выполняют полный замкнутый технологический цикл: сортировку волокна, сухую очистку, варку и отбеливание, предразмол и размол, отлив бумаги, резку и нанесение дополнительных покрытий. Люди контролируют процесс на расстоянии от работающих агрегатов, что повышает уровень безопасности производства.

Хлопок взрыхляется, а затем с помощью системы транспортировочного воздуха поступает на сухую очистку. Волокно проходит четыре фильтра, которые позволяют убрать весь мусор (металл, камешки) и различные включения, в том числе те, которые светятся в ультрафиолете, что недопустимо для банкнотных бумаг.

Отдельно очищается технологический воздух, который участвует в подаче хлопка на машины. "Мы стремимся к экологичности производства, поэтому не выбрасываем в атмосферу загрязненный воздух. Он очищается от хлопковой пыли и направляется обратно в технологический процесс. Пыль собирается на фильтрах, спрессовывается и направляется на полигон", - рассказал директор Краснокамской бумажной фабрики Александр Биричевский.

Хлопковое волокно проходит и через варочно-отбельный комплекс. В процессе варки меняется структура волокна, что позволяет в дальнейшем сделать из него лист бумаги, а отбеливание придает нужный цвет. Кроме того, на предприятии три линии размола: две - для хлопка (длинного и укороченного), одна - для целлюлозы.

Полотно бумаги формируется на бумагоделательной машине. Сюда поступает суспензия - жидкость, в которой 99% воды и лишь 1% - твердых частиц. Таким образом, для производства 1 т бумаги нужно 99 т воды. Полотно бумаги проходит через пресс и направляется в сушильную комнату. Затем бумага охлаждается и проходит процессы отделки, резки и упаковки.

Часть защитных признаков (признаков подлинности банкнот, которые призваны предотвратить их подделку) наносится на банкнотную бумагу уже на бумажной фабрике. В закрытой для фото- и видеокамер зоне мы немного понаблюдали за нанесением на банкнотную бумагу водяных знаков. Они бывают трех видов: обычные, филигрань (светлые и очень большой четкости) и комбинированные (обычные плюс филигрань). Также в этой части производства закладывается защитная нить.

В открытой зоне нам продемонстрировали рекламный образец банкнотной бумаги, на которую нанесены все защитные признаки, предлагаемые клиентам фабрики. Это и трафаретная печать (нанесение оптико-защитных элементов трафаретным способом), и высечка, и фольга, и отверстия в бумаге. Кроме того, бумага может пропитываться специальными составами - эти спецдобавки могут определить только приборы.

Испытания качества бумаг проводятся в лаборатории отдела технического контроля. Около сотни человек проверяют, соответствует ли произведенная бумага всем установленным требованиям. Когда дело касается бумаги для банкнот, никакая предосторожность не бывает излишней.

По словам директора Краснокамской бумажной фабрики, несмотря на трудоемкость и затратность производства бумаги, печать зачастую составляет еще большую долю в себестоимости производства банкнот. Потому из Краснокамска мы отправились на Пермскую печатную фабрику, где узнали обо всех нюансах этого процесса.

Печать

Пермская печатная фабрика начала работать в 1964 году. Здесь производится печать не только банкнот, но и других защищенных видов бумаг. Каждая машина ограничена своей рабочей зоной за сеткой.

Банкнота печатается слоями. Этот процесс состоит из нескольких стадий (от 4 до 8), в нем задействованы несколько машин. Первая технологическая стадия - орловская и офсетная печать. Как пояснили нам, орловская печать - способ получения многокрасочного изображения с одной сборной печатной формы за один прогон. На данном этапе происходит запечатывание белого листа бумаги с двух сторон, при этом используется максимум 20 красок.

Затем лист банкнотной бумаги проходит стадию металлографской печати (до 4 красок на одну сторону). В зависимости от требований заказчика эта печать может быть либо на одной стороне, либо двусторонней. "При этом всегда сначала запечатывается оборотная сторона банкноты, потому что там металлографский слой краски меньше. Лицевая сторона купюры всегда дает больше тактильных ощущений - там могут быть и отметки для людей с ослабленным зрением, шероховатости, которые можно почувствовать пальцами", - отметил заместитель директора по производству Пермской печатной фабрики Андрей Жульбицкий. При металлографской печати из-за ее сложности образуется больше всего производственных отходов.

Далее банкнотная бумага может сразу идти на нумерацию, резку и упаковку, а может пройти дополнительные технологические операции по желанию заказчика. "В их числе, например, лазерная микроперфорация и трафаретная печать - нанесение оптико-переменных защитных элементов трафаретным способом. А после нумерации при желании заказчика увеличить износоустойчивость проводится лакировка. Затем банкноты поступают на линию, где происходит разрезание на экземпляры, автоматическая сортировка (на годные и бракованные) и упаковка", - рассказал Андрей Жульбицкий.

При трафаретной печати используется до 2 красок, при нумерации - до 3 красок. "При печати номера обязательно должны использоваться две различные краски. Дополнительно могут печататься невидимые элементы", - отметил заместитель директора по производству.

В среднем при печати банкнот используется 10-15 цветов. Краски создают не только защитный элемент, но и визуальный образ банкнот.

Резка, сортировка и упаковка проводятся на одной технологической линии. Сортировка - это поэкземплярный контроль банкнот. Данная часть линии состоит из шести одинаковых инспекционно-сортировальных каналов. Банкноты пролетают через каналы сортировки очень быстро - сотрудники фабрики даже сравнивают скорость работы устройства с автоматом Калашникова. Один канал проверяет 25 банкнот в секунду и за смену обрабатывает примерно 400 тыс. банкнот. При этом машина успевает считывать все защитные признаки и отбраковывает банкноты, на которых есть несоответствия. Формируется корешок из годных банкнот, выводится на конвейер, а в конце линии формируется пачка из 1 тыс. банкнот.

Процесс печати первой партии банкнот занимает один месяц, а последующих - 3-3,5 недели. "А до этого еще происходит разработка и утверждение эскизного проекта, изготовление бумаги, подготовка и постановка на производство. Все это требует много времени, - отметил Андрей Жульбицкий. - Первая партия печатается дольше, потому что нужно отработать технологию, рецептуру, реологические свойства красок. При печати последующих партий все происходит легче и быстрее, потому что отработаны все нюансы".

Готовые банкноты поступают на склад, а затем направляются заказчику. Они уже обладают всеми необходимыми защитными элементами и уровнями защиты.

Бумага или пластик?

Во время посещения предприятий у нас завязалась дискуссия с экспертами о том, какой материал для денег все-таки лучше - бумага или пластик. Первые пластиковые деньги появились в мире более 30 лет назад - в Австралии. Пластик делает деньги более износоустойчивыми, отталкивая воду и грязь, защищая банкноты от повреждений. Может быть, за ними будущее?

Директор Пермской печатной фабрики Кирилл Павлов отметил, что для банкнот важны два аспекта - долговечность и защищенность от подделок. "Пластиковые деньги, естественно, имеют более долгий срок службы, чем бумажные, но при этом они менее защищены. Каждой стране нужно найти компромисс в этих аспектах. Пластиковые банкноты применяются на низких номиналах, потому что для них критично важна долговечность, но не настолько важна защищенность: как правило, мелкие купюры никто не подделывает, - отметил он. - Важна и себестоимость производства. Банкнотная бумага изготавливается из хлопкового волокна, ее производство затратно. А полимерный субстрат - не самый высокотехнологичный продукт химической промышленности, но с точки зрения полиграфии он требует гораздо больших затрат для нанесения различных защитных элементов. Поэтому и по стоимости производства не все так однозначно".

"Большинство защитных признаков, которые используются на пластиковых банкнотах, можно применить и на бумажных. Но не все защитные признаки, которые можно применить на бумаге, подходят для пластика, - обратил внимание пресс-секретарь АО "Гознак" Глеб Руденко. - Например, водяной знак - это преимущество бумажной банкноты. Пластик не может его передать в полной мере - лишь сымитировать". Также в полимер нельзя заложить защитные нити - вся защита наносится только путем полиграфии.

Нужно учитывать и климатические особенности страны обращения банкнот. Полимерные деньги не случайно распространены в южных странах: из-за влажного климата мелкие купюры достаточно быстро изнашиваются - стирается краска, разрушается бумага. Решение проблемы национальные банки этих стран видят в применении пластика.

При этом эксперты обращают внимание на то, что долговечность пластика относительна: сам он сохраняется дольше бумаги, но нанесенные на него слои стираются через несколько лет. Кроме того, если согнуть пластиковую банкноту, она уже испорчена. Так что у пластика есть свои недостатки, и пока популярность бумажных банкнот не падает. Многие страны, например Таиланд, Индонезия, попробовали использовать полимер, а затем отказались от него и вернулись к традиционным бумажным банкнотам.

Мы узнали мнение по этому вопросу представителя Нацбанка Беларуси Сергея Гайко. "Пока практика применения полимерных банкнот не очень большая, остается вопрос сохранения краски на пластике. В Беларуси принято решение продолжать использовать бумажные банкноты. Мы максимально применяем технологии усовершенствования бумаги и увеличения срока ее службы, - отметил он. - Использование монет из композитных материалов в Беларуси пока не рассматривается. Во-первых, мы перешли на монеты совсем недавно. Люди еще не успели к ним привыкнуть и стараются по максимуму использовать банкноты или пластиковые карточки. Важно, чтобы население привыкло к тому, что монета стала важным звеном в денежном обращении, и только после этого можно думать о замене материала".

Хранение

Производство - лишь первый этап жизненного цикла денег. Чтобы отследить дальнейший путь банкнот, мы побывали в Центральном хранилище Национального банка. Оно было создано в период формирования финансовой системы суверенной Беларуси, когда создавались золотовалютные резервы и выпускалась в обращение собственная денежная единица. Решение о создании Центрального хранилища было принято правлением Нацбанка в ноябре 1992 года для хранения и обработки золотого запаса и денежной наличности.

"Сначала это были помещения Нацбанка, гражданской обороны, но рост наличной денежной массы остро поставил вопрос поиска дополнительных площадей. Одни помещения не подходили из-за высоких затрат по их обустройству, другие - из-за удаленности. Затем Нацбанку была передана бывшая воинская часть в городском поселке Мачулищи. Именно там начинало основную свою деятельность Центральное хранилище. Но неприспособленные помещения не могут отвечать всем требованиям, предъявляемым к таким объектам. Поэтому в конце 1990-х было принято решение о проектировании и строительстве нового здания Центрального хранилища. В проекте реализована активная и пассивная системы безопасности по всему технологическому циклу - прием, хранение, обработка и уничтожение. Также создана автоматизированная система управления инженерно-техническими средствами, которая позволяет в автоматическом режиме регулировать и проводить мониторинг тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, энергоснабжения и освещения, газоснабжения, лифтового хозяйства", - рассказал директор Центрального хранилища Нацбанка Владимир Наркевич.

В помещениях, где хранятся деньги, поддерживается особый температурный режим - от 18 до 25 градусов тепла, относительная влажность - 45-60%.

"Все деньги Беларуси прошли через это хранилище. Они поступают сюда от предприятий-изготовителей, проходят обработку, затем идет выдача банковской системе. Ветхие и поврежденные банкноты, которые потеряли свои потребительские качества, возвращаются к нам и уничтожаются, - отметил директор Центрального хранилища. - Перед деноминацией 2016 года весь необходимый стране объем денег размещался здесь, так что площадей для этого хватает".

В хранилище используется 80% автоматизированного и 20% ручного труда. "В процессе работы с ценностями нет мелочей, это очень важно и ответственно. От работников требуется психологическая предрасположенность к этой работе: некоторые, видя такие объемы денег и других ценностей, могут просто теряться. Должна присутствовать психологическая устойчивость, повышенное внимание. Несмотря на автоматизацию, зоркость человеческого глаза и чувствительность рук заменить ничто не может. Есть операции, которые могут качественно выполнить только люди", - подчеркнул Владимир Наркевич.

Когда деньги прибывают в Центральное хранилище, они поначалу хранятся в упаковке предприятия-изготовителя: монеты - в ящиках, банкноты - в коробках. Затем они проходят процесс пересчета и переупаковки. Емкости с деньгами перевозят по хранилищу электрокары.

На постоянном хранении монеты находятся в мешках, а банкноты - в металлических контейнерах. На каждом контейнере указано число пачек, номинал, общая сумма денежной наличности, дата. В таких емкостях хранится и ветхая, и годная наличность, и та, которая еще не была в обращении. При этом старые и новые купюры не могут размещаться вместе. По каждому контейнеру есть база данных. Любое передвижение по хранилищу отслеживается, если контейнер открывается, поступает уведомление. Налажена автоматизированная система управления и видеоконтроль, проводится постоянный мониторинг кладовых ценностей.

Купюры пересчитываются, сортируются на годные и ветхие, поврежденные, которые затем направят на линию уничтожения. В кассах пересчета работают высокоскоростные машины, но широко применяется и ручная обработка банкнот.

Например, одна из машин сортирует банкноты на годные и ветхие, но небольшую часть отправляет в карман возврата, чтобы их дополнительно проверил кассир. "У машины тоже могут быть сомнения", - сказали нам. Машина обрабатывает в день около 500 пачек, кассир вручную - около 50 пачек. Есть в центральном хранилище и монетно-счетные машины.

Банки собирают ветхие и поврежденные банкноты и присылают в Центральное хранилище. Купюры могут быть признаны негодными по многим причинам, среди которых грязь, помятость, затертость номеров. Уничтожаются и порванные, склеенные банкноты. Кроме того, банкноты могут приобрести другой цвет или вообще потерять окраску. Нам демонстрировали и купюры, побывавшие в стиральной машине, в костре. У монет также бывают различные механические повреждения: например, если в монете проделано отверстие, она признается негодной.

В Центральном хранилище есть также лаборатория по приему памятных монет. В основном они изготавливаются из трех металлов - серебра, меди и никеля.

В хранилище очень развита система видеонаблюдения - размещено свыше 300 камер. Через них специалисты отслеживают правильность технологического процесса.

Уничтожение

В Центральном хранилище есть автоматизированная линия по уничтожению ветхих и поврежденных банкнот. Она работает по принципу шредера: банкноты измельчаются на маленькие кусочки размером до 6 мм, и после этого их, конечно же, невозможно восстановить.

Разовая загрузка составляет 500 кг - 500 пачек по 1 тыс. банкнот. Одна загрузка - это два часа работы линии. В результате из обрези формируются брикеты, затем грузовик вывозит их на полигон.

В 2017 году в связи с деноминацией была уничтожена основная масса банкнот образца 2000 года. Сейчас нет необходимости уничтожать купюры в таких количествах, поэтому линия работает в течение 2-5 дней раз в месяц.

Сергей Гайко пояснил, что срок изнашивания мелких купюр - 2-3 года. Поэтому сейчас активно уничтожаются ветхие и изношенные банкноты Br5 и Br10, и возникла необходимость в пополнении их запаса. "Процесс обновления денег постоянный, но глобальные изменения в дизайне и защитном комплексе банкнот и монет пока не требуются. В нашей стране чаще встречаются фальшивые доллары и евро, а белорусские деньги подделывают очень редко, поэтому нет необходимости часто обновлять защиту", - отметил он.

Согласно данным Нацбанка, в 2018 году в Беларуси было выявлено 900 поддельных денежных знаков: 894 - банкноты, 6 - монет. Основное количество традиционно составили доллары - 52,8%. Доля поддельных российских рублей составила 30%, поддельных евро - 13%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) - 2,3%. Доля поддельных белорусских рублей составила 1,9%.

Что касается монет, срок их службы - до 15 лет. "Монеты, которыми мы сейчас пользуемся, до деноминации 7 лет лежали в резерве. Происходили процессы окисления, поэтому некоторые из них уже поменяли цвет. Монеты мы тоже будем постепенно обновлять", - отметил Сергей Гайко.

Доля безналичных расчетов в Беларуси увеличивается и уже достигла 50%. Но при этом количество наличных в обращении не сокращается, а растет. Поэтому контроль за состоянием денежной наличности и постоянное ее обновление по-прежнему актуальны.

Валерия ГАВРИЛОВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

и Максима ГУЧЕКА,

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