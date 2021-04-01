РИКЗ рассказал об алгоритмах подготовки абитуриентов к ЦТ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Войтехович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала об алгоритмах подготовки абитуриентов к централизованному тестированию.

"Для того чтобы упорядочить подготовку будущих абитуриентов к вступительным испытаниям в форме централизованного тестирования и восполнить пробелы в их знаниях, РИКЗ круглогодично проводит в три этапа бланочное репетиционное тестирование (РТ) с последующей обработкой бланков ответов и анализом результатов выполнения тестов по технологии ЦТ. На РТ абитуриентам предоставляется возможность ознакомиться со структурой теста, типами, формами и уровнем сложности заданий, выработать стратегию подготовки к ЦТ, систематизировать изученный материал, восполнить пробелы в знаниях без помощи репетитора, отработать технологию заполнения бланка ответов, чтобы избежать на ЦТ технических ошибок и оптимально распределить время, отведенное на выполнение теста, получить консультацию по вопросам выполнения тестовых заданий", - рассказала Наталья Войтехович.

Материалы тематического консультирования включают само задание, его решение или комментарии к нему, правильный ответ и ссылку на учебник или учебное пособие с указанием параграфа, в котором изложен данный материал. В ходе РТ абитуриенты знакомятся с правами и обязанностями участников ЦТ. В условиях эпидемиологической обстановки абитуриентам РИКЗ предоставлена возможность прохождения в три этапа РТ в режиме online.

"Для качественной подготовки к ЦТ на сайте РИКЗ организовано на безвозмездной основе проведение дистанционного репетиционного тестирования (ДРТ). Для прохождения ДРТ предлагаются варианты тестов по 15 учебным предметам, тематическое консультирование для выполнения работы над ошибками, а также образцы бланка ответов и подробная инструкция по его заполнению. После выполнения теста испытуемые могут получить свой результат (балл) выполнения теста ДРТ, а также номера верно и неверно выполненных заданий", - отметила замдиректора.

Кроме того, при подготовке к вступительной кампании на сайте РИКЗ ежегодно размещаются необходимые абитуриентам материалы: информация по регистрации для участия в ЦТ, адреса пунктов регистрации и проведения тестирования, график ЦТ, памятка участнику, инструкция по заполнению бланка ответов, информация о получении результатов ЦТ, спецификации тестов. При самостоятельной подготовке к ЦТ РИКЗ рекомендует использовать сборники с тестовыми заданиями ЦТ 2020 года и предыдущих лет.

"Такая подготовка во многих направлениях позволяет нам говорить о том, что при определенной мотивации и алгоритме подготовки - это успешная сдача централизованного тестирования", - добавила Наталья Войтехович.-0-

Фото Максима Гучека