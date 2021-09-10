Российский эксперт: качество жизни в Беларуси существенно выше, чем в странах Балтии

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Качество жизни в Беларуси существенно выше, чем в странах Балтии. Такое мнение высказал во время видеомоста Москва - Минск, посвященного итогам состоявшейся накануне встречи президентов Беларуси и России, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По коэффициенту жизни, по основным показателям социальной жизни граждане в Республике Беларусь живут существенно лучше, чем в Эстонии, Латвии и Литве, - подчеркнул Николай Межевич. - Но об этом надо говорить и в известной степени это доказывать". По его мнению, данная тема могла бы стать предметом научных разработок представителей белорусского и российского экспертного сообществ.

Вместе с тем российский эксперт отметил невысокий уровень развития инфраструктуры в российско-белорусском приграничье, что в том числе негативно сказывается и на имидже всего интеграционного процесса. Он полагает, что стимулировать улучшение приграничной инфраструктуры могли бы масштабные прорывные проекты, в частности строительство скоростной железнодорожной магистрали.-0-

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