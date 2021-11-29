Сенатор: у ЕС удивительная логика относительно причин и путей разрешения кризиса с беженцами

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Евросоюза удивительная логика относительно причин и путей разрешения кризиса с беженцами. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Александр Бачило.

"Говоря о растущем потоке стремящихся попасть в европейские государства через Беларусь нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и азиатских регионов, хочу отметить удивительное отношение руководства заинтересованных стран Евросоюза как к причинам этого явления, так и к источникам средств, за счет которых его необходимо урегулировать", - сказал сенатор.

По его словам, несостоятельность логики Запада в определении инициаторов кризиса с беженцами, а также странного поведения по определению источников финансирования мероприятий для решения проблемы и обеспечению дальнейшего спокойствия границ сопредельных с нашей страной государств Европы проявляется в ответах на простые вопросы. "Кто был инициатором аналогичных потоков нелегальных мигрантов из названных регионов в предыдущие годы, которые с завидной очередностью направлялись в страны Евросоюза через границы различных государств на западе, юге и юго-востоке Евросоюза? Какие средства и каким государствам выделялись Евросоюзом на преодоление таких проблем в недавнем прошлом? За чей счет "охранялось" от потоков "нелегалов" спокойствие сопредельных с нашей республикой европейских государств все предыдущие годы и кто обязан сегодня финансировать проблемы Евросоюза по преодолению направляющихся также в страны Евросоюза потоков нелегальных мигрантов из тех же регионов только уже через нашу страну?" - сказал Александр Бачило.

По мнению сенатора, отвечая на эти вопросы, можно прийти к очевидным выводам о том, чья логика чего стоит и кто кому "должен" в решении проблемы нелегальных мигрантов.-0-