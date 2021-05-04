Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым - Минздрав

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Сейчас белорусские врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят его к очередной операции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России, ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В.Вишневского" Минздрава России, ведущих специалистов - комбустиологов, хирургов, анестезиологов. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе.

Как сообщалось, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего братика Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

История с мальчиком, который пострадал во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, всколыхнула интернет. В Беларуси запущена акция в поддержку юному герою: люди записывают видео со словами поддержки Роме и его родителям, неравнодушные люди помогают семье, оставшейся без крова, - #Ромаживи #Ромагерой.-0-