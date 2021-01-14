Светлым, искренним и открытым – каким мы запомним митрополита Филарета

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 января пришла печальная новость - не стало митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. На 86-м году жизни он скончался в больнице.

Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в Беларуси были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой… Владыка Филарет – Герой Беларуси – на архивных фотографиях БЕЛТА.

Филарет совершил молитву за детей Беларуси. Минск, 2011 год

Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции, 2009 год

Бобруйск, 2010 год

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Освящение Спасо-Преображенского храма, 1991 год

Вербное воскресенье в минском Свято-Духовом соборе, 1998 год

Первая в Беларуси школа звонарей открылась в Минске, 2000 год

Минск, 2011 год

В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил Свято-Рождество-Богородичный монастырь в Гродно, 2005 год

Минск, 2001 год

Минск, 2011 год

Деятельность владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Усилиями Его Высокопреосвященства возобновила деятельность Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов.

Любань, 2009 год

Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции. Минск, 2009 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения закладного камня Духовно-образовательного центра в Минске

По благословению Патриаршего экзарха была воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь внесен новый праздник "Собор Белорусских святых" и установлены общецерковные празднования всех белорусских святых, среди которых имена преподобной Евфросинии Полоцкой, святителей Кирилла Туровского, Георгия Конисского и других. Митрополит Филарет организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Минский район, 2011 год

Митрополит Филарет провел молебен в честь начала учебного года. Гродно, 2016 год

Благодаря усилиям митрополита Филарета создан Международный христианский образовательный центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций. При его действенном участии было разработано и заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью.

Митрополит Филарет на ярмарке "Вербны кiрмаш". Минск, 2005 год

Митрополит Филарет, 2005 год

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

День святых Петра и Павла в Гомеле вместе с верующими отметил Филарет, 2005 год

Владыка Филарет благословил участников акции "Рождественская елка - наши дети", 2010 год

Пасхальное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Минск, 2005 год

Благовещение Пресвятой Богородицы. Витебск, 2012 год

Старые Дороги, 2009 год

Витебск, 2012 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Витебск, 2013 год

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".

Проститься с митрополитом Филаретом в Свято-Духовом кафедральном соборе можно до 18.00 14 января