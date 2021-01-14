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14 января 2021, 09:25

Светлым, искренним и открытым – каким мы запомним митрополита Филарета

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 января пришла печальная новость - не стало митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. На 86-м году жизни он скончался в больнице.

Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в Беларуси были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой… Владыка Филарет – Герой Беларуси – на архивных фотографиях БЕЛТА.

Филарет совершил молитву за детей Беларуси. Минск, 2011 год
Филарет совершил молитву за детей Беларуси. Минск, 2011 год

Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции, 2009 год
Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции, 2009 год

Бобруйск, 2010 год
Бобруйск, 2010 год

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Освящение Спасо-Преображенского храма, 1991 год
Освящение Спасо-Преображенского храма, 1991 год

Вербное воскресенье в минском Свято-Духовом соборе, 1998 год
Вербное воскресенье в минском Свято-Духовом соборе, 1998 год

Первая в Беларуси школа звонарей открылась в Минске, 2000 год
Первая в Беларуси школа звонарей открылась в Минске, 2000 год

Минск, 2011 год
Минск, 2011 год

В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил Свято-Рождество-Богородичный монастырь в Гродно, 2005 год
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил Свято-Рождество-Богородичный монастырь в Гродно, 2005 год

Минск, 2001 год
Минск, 2001 год

Минск, 2011 год
Минск, 2011 год

Деятельность владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Усилиями Его Высокопреосвященства возобновила деятельность Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов.

Любань, 2009 год
Любань, 2009 год

Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции. Минск, 2009 год
Владыка Филарет с гостями благотворительной рождественской акции. Минск, 2009 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения закладного камня Духовно-образовательного центра в Минске
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения закладного камня Духовно-образовательного центра в Минске

По благословению Патриаршего экзарха была воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь внесен новый праздник "Собор Белорусских святых" и установлены общецерковные празднования всех белорусских святых, среди которых имена преподобной Евфросинии Полоцкой, святителей Кирилла Туровского, Георгия Конисского и других. Митрополит Филарет организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Минский район, 2011 год
Минский район, 2011 год

Митрополит Филарет провел молебен в честь начала учебного года. Гродно, 2016 год
Митрополит Филарет провел молебен в честь начала учебного года. Гродно, 2016 год

Благодаря усилиям митрополита Филарета создан Международный христианский образовательный центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций. При его действенном участии было разработано и заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью.

Митрополит Филарет на ярмарке "Вербны кiрмаш". Минск, 2005 год
Митрополит Филарет на ярмарке "Вербны кiрмаш". Минск, 2005 год

Митрополит Филарет, 2005 год
Митрополит Филарет, 2005 год

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

День святых Петра и Павла в Гомеле вместе с верующими отметил Филарет, 2005 год
День святых Петра и Павла в Гомеле вместе с верующими отметил Филарет, 2005 год

Владыка Филарет благословил участников акции "Рождественская елка - наши дети", 2010 год
Владыка Филарет благословил участников акции "Рождественская елка - наши дети", 2010 год

Пасхальное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Минск, 2005 год
Пасхальное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Минск, 2005 год

Благовещение Пресвятой Богородицы. Витебск, 2012 год
Благовещение Пресвятой Богородицы. Витебск, 2012 год

Старые Дороги, 2009 год
Старые Дороги, 2009 год

Витебск, 2012 год
Витебск, 2012 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Витебск, 2013 год
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Витебск, 2013 год

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".

Проститься с митрополитом Филаретом в Свято-Духовом кафедральном соборе можно до 18.00 14 января

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