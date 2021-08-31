Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сегодня после доклада главе государства Александру Лукашенко рассказал журналистам, как таможенные органы помогают предприятиям в условиях санкционного давления на страну, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что от нас зависит, - это, конечно, скорость оформления и принятия решений. То есть мы внедряем такие механизмы, которые исключают ожидание субъектов хозяйствования в оформлении деклараций", - сказал руководитель ГТК.

По его словам, основной проект нынешнего года - это центр электронного декларирования. Новация заключается в том, что представитель субъекта хозяйствования направляет свою декларацию через интернет в таможенную систему, и эта декларация оформляется не там, где находится товар, а где инспектор меньше всего загружен и больше всего сотрудников таможни. "Таким образом период ожидания оформления практически уходит", - пояснил Владимир Орловский.

Дальше происходит процесс оформления, который в последнее время также ускорился. "85% экспорта у нас оформляется в течение 5 минут. Половина импорта оформляется в течение часа. Раньше были часы и сутки. Более того, у нас 32% деклараций всех товаров оформляется автоматически программным продуктом. Это ускорение позволяет сократить этап доставки сырья, оборудования и комплектующих до производства. И сократить вывоз готовой продукции по времени. А каждый час - это деньги", - рассказал Владимир Орловский.

Как сообщалось БЕЛТА, принимая с докладом руководителя ГТК, Александр Лукашенко не обошел стороной санкционную проблематику. "В этой ситуации, конечно, роль Таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям, предприятиям? Вы понимаете, что давление на границе к тому давлению санкционному - это будет уже излишне для наших компаний", - сказал глава государства. По его словам, необходимо поддержать белорусские предприятия в том числе и в таможенном плане.-0-

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