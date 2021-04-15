В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора - Каллаур

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее сформированный запас прочности позволил банкам абсорбировать шоки, с которыми мы столкнулись в прошлом и в этом году, и оказать необходимую поддержку экономике. При этом, несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля составила 5,2% при пороговом допустимом значении 10%.

"В целом финансовый сектор, в том числе платежная система, функционирует надлежащим образом. Ведется работа по дальнейшему развитию финансового рынка и совершенствованию деятельности Нацбанка. В целях повышения качества и доступности банковских услуг, социальной защищенности наших граждан разработан проект указа о текущем банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания, который в настоящее время вынесен на общественное обсуждение", - отметил председатель правления Нацбанка.

Кроме того, ведется работа по законодательному закреплению подходов и механизмов по защите прав потребителей финансовых услуг. В завершающей стадии согласования находится проект закона о платежных системах и платежных услугах. По мнению Павла Каллаура, его принятие придаст новый импульс развитию платежного рынка, даст возможность привлекать на него небанковские организации, будет способствовать снижению издержек, созданию новых рабочих мест и защите прав потребителей платежных услуг.

Также ведется работа по внесению изменений в Банковский кодекс и совершенствованию системы гарантированного возмещения банковских вкладов физических лиц. Кроме того, разработан проект указа о сервисах онлайн-заимствований и лизинговой деятельности. "Его принятие будет способствовать развитию альтернативных механизмов, привлечению и предоставлению денежных средств физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса. Также будут упорядочены вопросы взымания штрафных санкций по договорам финансовой аренды (лизинга)", - добавил Павел Каллаур.-0-

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