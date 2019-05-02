2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске начинает работу ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі", сообщает БЕЛТА.

На выставке будет представлено более 50 экспонентов. Широко будут показаны печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Как рассказали в Министерстве информации, посетителям форума будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы. Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий.

Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств. В частности, Белорусское телеграфное агентство представит на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

На отдельном стенде, подготовленном с помощью Уполномоченного по делам религий и национальностей, будут экспонироваться СМИ диаспор. Будут представлены страны Балтии, Украина, Россия. Приедет также делегация из Узбекистана. Посольство Китая в Беларуси познакомит гостей выставки с китайскими СМИ. Кроме того, в день открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса за лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Среди других особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы.

Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок.

4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Впервые выставка будет представлена глазами самых юных ее участников - детей. Планируется подготовка специальных репортажей о выставке юными журналистами.

Среди участников выставки также операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Так, на стенде РУП "Белсоюзпечать" пройдут презентации книг и автограф-сессии, интервью и мастер-класс по лепке из кинетического песка, конкурс детского рисунка, квест, посвященный Великой Отечественной войне. Будет работать интерактивная фотозона "Беларусь помнит" и зона кафе.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предприятие РУП "Белпочта" проведет промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Посетители выставки смогут подписать почтовые карточки и открытки и поблагодарить за мир на родной земле тех, кто подарил долгожданную Победу. Весточки ветеранам с добрыми и теплыми пожеланиями сотрудники предприятия доставят бесплатно в любую точку Беларуси.

На своих стендах белорусские СМИ представят проекты в рамках республиканской акции "Беларусь помнит".

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет с 2 по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Церемония открытия состоится сегодня в 12.00. Центральными темами выставки станут 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-