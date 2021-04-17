В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие около 2,3 млн белорусов, собрано более Br9 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 2,3 млн людей задействовано в субботнике. По предварительным данным, собрано свыше Br9 млн. В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело", - сказал Александр Субботин.

Правительство также присоединилось сегодня к субботнику. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета Министров высаживают сосны и березы в Узденском лесхозе.-0-

Александр Субботин

ФОТОФАКТ: Республиканский субботник в Беларуси

Фото Андрея Покумейко