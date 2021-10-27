Врач назвал пять основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний десятки, но значимых - пять: курение, повышенный уровень холестерина, артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет, сообщил журналистам заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром, передает корреспондент БЕЛТА.

Заведующий кафедрой обратил внимание, что в молодом возрасте курение является первой причиной, которая приводит к развитию инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца.

"С возрастом вклад других факторов риска увеличивается. В среднем и пожилом возрасте на первое место выходят артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия", - заметил Андрей Пристром. В частности, артериальную гипертензию имеет около 80% всех людей в возрасте 70 лет и старше. В Беларуси около 27% жителей всех возрастов имеет это заболевание. Коррекция заключается в достижении целевого уровня артериального давления, что позволяет снизить риски сердечно-сосудистых катастроф.

"Оптимальное давление для людей до 65 лет - от 120 до 130 и диастолическое - от 70 до 80. Для более пожилой категории людей - 130-140 и диастолическое - 70-80. Это те критерии, которых мы должны придерживаться. К сожалению, по оценкам, в нашей стране не более 10% людей с артериальной гипертензией, которые достигают этих целевых значений", - отметил заведующий кафедрой.

По его словам, проблема гиперхолестеринемии еще более серьезная. Тех людей, которые контролируют уровень холестерина в первую очередь препаратами, очень мало. "Нужно приложить большие усилия, чтобы объяснить населению необходимость контроля уровня холестерина. Немедикаментозные факторы имеют не столь большое значение, в основном акцент делается на использовании лекарственных препаратов", - добавил Андрей Пристром.

Что касается сахарного диабета, его имеет чуть более 5% населения страны. Заведующий кафедрой подчеркнул, что присоединение этого осложнения несет очень большие риски: ускоряется развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и это является очень серьезной проблемой. Впрочем, за последние десять лет сделан большой шаг в лечении сахарного диабета с применением современных препаратов, методов контроля уровня гликемии, что позволяет существенно улучшить прогноз, в том числе у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

И, наконец, избыток массы тела (индекс массы тела - от 25 до 30) в Беларуси имеет около 35% населения и еще около 25% - ожирение различной степени (индекс массы тела - более 30). Это также очень серьезная проблема, которая вносит вклад в сердечно-сосудистую заболеваемость.

По словам заведующего кафедрой, большая часть этих факторов стабильна и не подвержена сезонности. Осенью и весной в большей степени стоит обратить внимание на артериальную гипертензию. "Она действительно имеет определенную сезонность. Осенью и весной людей, которые не удерживают давление в нормативных значениях, становится больше", - заметил врач.

Болезни системы кровообращения во всем мире занимают ведущее место среди причин смертности. В Беларуси с этим связано около 60% смертей.-0-

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