Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике

Алина Горносько. Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Победная оценка подопечной Марины Лобач - 23,950 балла. Спортсменка, ранее выигравшая серебро и бронзу планетарного форума в японском Китакюсю, опередила на пьедестале россиянок Дину и Арину Авериных.
Серебряная медалистка показала результат 23,900 балла. У обладательницы бронзовой награды итоговая оценка 23,450 балла.-0-
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