Игрок "Смолевичей" Анатолий Макаров стал автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси признан полузащитник "Смолевичей" Анатолий Макаров. Таков результат традиционного голосования болельщиков, организованного ассоциацией "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевой игре с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (1:2) Анатолий Макаров на 15-й минуте открыл счет эффектным ударом из-за пределов штрафной площади хозяев, но это не помогло его команде добиться положительного результата.
Ранее лучшим игроком 11-го тура был признан нападающий брестского "Динамо" Павел Савицкий, оформивший голевой дубль в победной игре с "Рухом" (4:1).
Сейчас в чемпионате лидирует борисовский БАТЭ, у которого 25 очков, на 3 балла меньше у столичного "Энергетика-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" и солигорский "Шахтер" набрали по 21 очку.
В следующем туре встречаются:
5 июня
"Смолевичи" - "Городея";
6 июня
"Ислочь" - Рух", "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ", "Славия" - "Неман", "Динамо" (Брест) - "Минск".
7 июня
"Витебск" - БАТЭ, "Белшина" - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Энергетик-БГУ".-0-