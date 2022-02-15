Анну Гуськову поздравили в штабе белорусской делегации в Чжанцзякоу

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В штабе белорусской делегации в Олимпийской деревне Чжанцзякоу прошло чествование серебряной призерки Игр в Пекине фристайлистки Анны Гуськовой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Шеф миссии белорусской делегации на XXIV зимних Олимпийских играх Александр Гагиев зачитал поздравления в адрес спортсменки от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также белорусских болельщиков. Анне Гуськовой и ее партнерам по команде Максиму Густику и Станиславу Гладченко были вручены дипломы за 6-е место в смешанном турнире. Диплома за 4-ю позицию в гонке преследования удостоилась биатлонистка Анна Сола.

"Хочу сказать всем большое спасибо, особенно моей команде. Вместе мы движемся только вперед и вверх, и нам нельзя останавливаться. Эта медаль - то, ради чего мы тренируемся долгие годы, и я очень рада испытать те же эмоции, которые испытывала четыре года назад. Их нельзя выразить никакими словами. Хочу также поблагодарить всех болельщиков, которые все это время переживали за меня и поддерживали", - сказала Анна Гуськова.-0-