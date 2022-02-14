Министр спорта об олимпийском серебре Анны Гуськовой: риск оправдал себя

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук прокомментировал серебряный результат белорусской фристайлистки Анны Гуськовой на Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В финале выступали только лучшие фристайлистки мира, и наша спортсменка очень достойно с ними конкурировала. Крайне стабильные результаты показывали китаянки, хорошо прыгали и американки, в таких условиях было очень сложно. Но Аня - настоящий боец, у нее стальные нервы и характер, - отметил Сергей Ковальчук. - Возможно, в начале была предвзятая позиция со стороны судейства, потому что в первом раунде качество прыжков Ани было выше тех оценок, которые мы видели на экране. Зато в финале все сложилось, риск с высокой сложностью оправдал себя. В самый ответственный момент Аня собралась и выдала прыжок с золотым отливом, в такой серьезнейшей конкуренции такой высокий результат - несомненный успех нашего спорта. Это работа большого количества людей - наших молодых и перспективных тренеров, всей команды, и к счастью, четыре года упорной подготовки вылились в такую важную для нашей страны медаль".-0-

Лукашенко поздравил фристайлистку Анну Гуськову с серебряной медалью Олимпийских игр

Анна Гуськова: после второй попытки поняла, что надо идти ва-банк

Президент НОК поздравил Анну Гуськову с серебром Олимпиады

Замдиректора РЦОП по фристайлу: на Олимпиаде у Гуськовой был тактический план

Богданович: Анна Гуськова - спортсменка топ-уровня

Тренер фристайлисток Михаил Курлович оценил выступление девушек на отлично

Фото Андрея Покумейко