Замдиректора РЦОП по фристайлу: на Олимпиаде у Гуськовой был тактический план

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по основной деятельности РЦОП по фристайлу Светлана Попова рассказала о подготовке Анны Гуськовой к Играм в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Светланы Поповой, весь олимпийский цикл был очень сложным. "Команду преследовали травмы, пандемия, отсутствие снега, не всегда имелась возможность провести горнолыжную подготовку или выехать на водный трамплин на открытом воздухе. Безусловно, это создавало сложности", - рассказала замдиректора.

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"Травма была и у Ани, после Пхенчхана она два сезона практически не выступала, а в прошлом году исполняла только несложные прыжки. И тем не менее она почти всегда выходила в суперфиналы на этапах Кубка мира. Да, было мало призовых мест, но спортсменка всегда находилась в топе, ощущала конкуренцию и наблюдала за соперницами. И на этом основании был разработан особый тактический план под Олимпийские игры. Аня работала по программе блочной подготовки, от простого к сложному, но без форсирования. И в итоге все получилось - на всех стадиях сегодняшнего турнира Анна выполняла просто безупречные прыжки, что и принесло такой результат".-0-

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