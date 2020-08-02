Барьеристка Анна Михайлова выиграла 400 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Михайлова стала первой в беге на 400 м с барьерами на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Михайлова пробежала 400 м с барьерами за 57,75 сек. и стала обладательницей золотой награды состязаний. Александра Хильманович с результатом 58,53 сек. финишировала второй. Бронзовая медаль на счету Валентины Чимбор (59,56 сек.).

Как сообщалось, у парней на данной дистанции победил Егор Ховратович (51,59 сек.).

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Завершатся состязания сегодня.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-