Беларусь победила Австрию на молодежном ЧМ по хоккею в Минске, трижды уступая по ходу матча

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила команду Австрии в заключительном матче первого дня молодежного чемпионата мира (Д1А) по хоккею в Минске со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).
Австрийцы стартовали агрессивно и выигрывали в скорости у действовавших довольно академично белорусских защитников. После одной оплошности хозяев счет открыл австриец Валентин Плонер. После этого взятия ворот подопечные Дмитрия Дудика пошли вперед - их соперники стали нарушать правила. Оставшись в меньшинстве на 7-й минуте австрийцы пропустили острую атаку. Автором первой шайбы белорусов на домашнем чемпионате стал Виталий Пинчук, сравнявший счет. Однако этот момент не стал переломным. На 10-й минуте встречи Бенджамин Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперед. Ответом на эту шайбу стала результативная атака белорусов на 18-й минуте первого периода. В большинстве отличился Илья Усов. Равновесие продержалось меньше минуты: австриец Пауль Хубер вновь вывел свою сборную вперед.
После перерыва рисунок игры изменился не столь радикально, как об этом мечтали болельщики белорусской дружины, заполнившие трибуны "Чижовка-Арены". Австрийцы смотрелись более мобильно, то и дело угрожая воротам Никиты Толопило. Впрочем, белорусам удалось третий раз за матч восстановить равновесие в счете: Андрей Павленко в падении переправил шайбу в ворота Александра Шмидта.
После этого белорусы окончательно обрели уверенность в своих силах. Они начали более агрессивно бороться, добавили в скоростях, и положительные изменения не заставили себя ждать. В начале третьего периода Алексей Протас впервые в этом матче вывел подопечных Дмитрия Дудика вперед. После этого команды заиграли в открытый хоккей. И белорусы, и австрийцы имели немало шансов огорчить конкурентов, однако вратари действовали безошибочно.
Во второй день соревнований, 10 декабря, белорусы встретятся со сверстниками из Латвии, 12 декабря сыграют с норвежцами, 13 декабря - матч со словенцами, 15 декабря состоится поединок против команды Дании. Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель.
Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-
Фото Андрея Покумейко