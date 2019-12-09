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09 декабря 2019, 22:10

Беларусь победила Австрию на молодежном ЧМ по хоккею в Минске, трижды уступая по ходу матча

Во время матча
Во время матча

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила команду Австрии в заключительном матче первого дня молодежного чемпионата мира (Д1А) по хоккею в Минске со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во вступительном слове отметил высокий накал страстей на соревнованиях.

Австрийцы стартовали агрессивно и выигрывали в скорости у действовавших довольно академично белорусских защитников. После одной оплошности хозяев счет открыл австриец Валентин Плонер. После этого взятия ворот подопечные Дмитрия Дудика пошли вперед - их соперники стали нарушать правила. Оставшись в меньшинстве на 7-й минуте австрийцы пропустили острую атаку. Автором первой шайбы белорусов на домашнем чемпионате стал Виталий Пинчук, сравнявший счет. Однако этот момент не стал переломным. На 10-й минуте встречи Бенджамин Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперед. Ответом на эту шайбу стала результативная атака белорусов на 18-й минуте первого периода. В большинстве отличился Илья Усов. Равновесие продержалось меньше минуты: австриец Пауль Хубер вновь вывел свою сборную вперед.

После перерыва рисунок игры изменился не столь радикально, как об этом мечтали болельщики белорусской дружины, заполнившие трибуны "Чижовка-Арены". Австрийцы смотрелись более мобильно, то и дело угрожая воротам Никиты Толопило. Впрочем, белорусам удалось третий раз за матч восстановить равновесие в счете: Андрей Павленко в падении переправил шайбу в ворота Александра Шмидта.

После этого белорусы окончательно обрели уверенность в своих силах. Они начали более агрессивно бороться, добавили в скоростях, и положительные изменения не заставили себя ждать. В начале третьего периода Алексей Протас впервые в этом матче вывел подопечных Дмитрия Дудика вперед. После этого команды заиграли в открытый хоккей. И белорусы, и австрийцы имели немало шансов огорчить конкурентов, однако вратари действовали безошибочно.

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Норвежские хоккеисты открыли счет уже на пятой минуте периода. Первую шайбу турнира в Минске забросил Ларс Христиан Родне. После этого норвежцы провели еще несколько опасных атак, но до конца стартового отрезка матча счет не изменился.

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Латвийская сборная предложила соперникам вязкий хоккей с акцентом на оборону. Вместе с тем подопечные Карлиса Зирниса в любой момент были готовы перейти к атакующим действиям.

Во второй день соревнований, 10 декабря, белорусы встретятся со сверстниками из Латвии, 12 декабря сыграют с норвежцами, 13 декабря - матч со словенцами, 15 декабря состоится поединок против команды Дании. Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель.

Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-

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"Я был на многих чемпионатах мира в разных странах, в том числе в Финляндии, Швеции, Канаде. Могу с уверенностью сказать, что белорусам в этом вопросе равных нет", - сказал заслуженный тренер Беларуси.

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"Белорусская сборная - одна из сильнейших на чемпионате. Вместе с тем этот мировой форум не показательный, таковым является чемпионат мира в элитном дивизионе", - сказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею.

Фото Андрея Покумейко

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