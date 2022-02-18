Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Анна Сола и Динара Алимбекова не попали в число призеров масс-старта Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции протяженностью 12,5 км Анна Сола заняла десятое место, уступив победительнице 1 мин. 39,2 сек. Белоруска восемь раз промахнулась на четырех огневых рубежах. Динара Алимбекова также не закрыла восемь мишеней и финишировала на 12-й позиции (+2 мин. 01,2 сек.).
Олимпийской чемпионкой стала французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше с результатом 40 мин. 18,0 сек. при четырех неточных выстрелах. Серебро выиграла норвежка Тириль Экхофф (+15,3 сек.; 4 промаха), бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Марте Ройселанн (+34,9 сек.; 4).
Олимпийский биатлонный турнир в Чжанцзякоу завершится сегодня мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Беларусь представит серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский.-0-
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