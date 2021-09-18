Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро чемпионата мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат белорусок в гонках каноэ-двоек на 500 м - 1 мин. 57,12 сек. Они пропустили вперед лишь украинок Людмилу Лузан и Анастасию Четверикову - 1 мин. 55,85 сек. Бронзовые медали у кубинок Яреслейдис Дюбуа и Катрин Сегуры - 1 мин. 57,70 сек.

Выступавшие в гонках байдарок-двоек на дистанции 200 м у женщин Ольга Худенко и Марина Литвинчук остановились в своем решающем заезде на четвертой позиции итогового протокола - 38,05 сек. Победу праздновали россиянки Кристина Ковнир и Анастасия Долгова - 37,51 сек. Второе место у венгерок Бланки Киш и Анны Луц - 37,65 сек. Бронзу выиграли польки Доминика Плутто и Катажина Колодейчик - 37,67 сек.-0-

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