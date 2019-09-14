Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси одолели команду Португалии со счетом 3:2 в матче первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который завершился в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке Илья Ивашко (135-й номер мирового рейтинга) переиграл Педро Соузу (123) - 6:4, 7:6 (7:4). Первый сет, длившийся почти 40 минут, остался за белорусом, который уступил первый гейм, но потом добился успеха, взяв одну подачу соперника. Вторая партия получилась еще более затяжной, борьба вновь была очень упорной и напряженной, и на тай-брейке Илья Ивашко вырвал победу - 7:6 (7:4).

В первый день, 13 сентября, Илья Ивашко уступил Жуану Соузе - 6:4, 1:6, 2:6, а Егор Герасимов уверенно переиграл Жоао Домингеша (179) - 6:2, 6:3.

Сегодня первыми на корт вышли участники парной встречи - белорусский дуэт Илья Ивашко и Андрей Василевский и португальцы Жуан Соуза и Педро Соуза. Первая партия осталась за гостями - 6:3, во втором сете белорусы уступали 4:5, затем догнали соперников - 6:6, но на тай-брейке португальцы сумели добиться успеха - 7:6 (8:6).

Затем Егор Герасимов (119) в двух сетах победил Жуана Соузу (64) - 7:6 (8:6), 6:4.

Таким образом, белорусские теннисисты в начале марта 2020 года поспорят за путевку в финальную стадию Кубка Дэвиса.

Начиная с нынешнего сезона розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. В этом году они сыграют в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Составы предварительных групп:

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Хорватия, Испания, Россия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный.-0-

Фото Андрея Покумейко