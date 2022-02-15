Белорусской фристайлистке Анне Гуськовой вручена серебряная медаль ОИ-2022

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на арене Zhangjiakou Medal Plaza состоялась церемония награждения олимпийских призеров женских соревнований по лыжной акробатике, серебряным призером которых стала белорусская фристайлистка Анна Гуськова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все призеры пекинских Игр кроме своих заслуженных медалей получают мини-версии олимпийского талисмана панды Бин Дуньдунь в золотых венках победителей. Кроме того, впервые в истории им вручаются вязаные вручную букеты цветов.

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Вчера Анна Гуськова отлично исполнила свой финальный прыжок и заняла второе место, уступив только китаянке Сюй Мэнтао. Обладательницей бронзовой медали стала американская фристайлистка Меган Ник.

Для 29-летней белорусской лыжной акробатки эта была третья Олимпиада в карьере. Четыре года назад в южнокорейском Пхенчхане Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой, опередив всех лучших фристайлисток планеты.

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Серебряная медаль Анны Гуськовой стала для белорусских фристайлистов восьмой наградой на семи Олимпиадах подряд. Первым из белорусских мастеров лыжной акробатики на олимпийский пьедестал поднялся Дмитрий Дащинский, который завоевал бронзу в Нагано-1998. Через восемь лет в Турине-2006 он перековал свою бронзу в серебро. Первым белорусским олимпийским чемпионом в этой дисциплине фристайла стал Алексей Гришин, которому не было равных в Ванкувере-2010. До этого, в Солт-Лейк-Сити-2002, Гришин был бронзовым призером Игр. Самой успешной для белорусов оказалась Олимпиада-2014 в Сочи. Сразу два золота добыли Антон Кушнир и Алла Цупер. Через четыре года в Пхенчхане их успех повторила Анна Гуськова.-0-

Фото Андрея Покумейко