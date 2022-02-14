Тренер фристайлисток Михаил Курлович оценил выступление девушек на отлично

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер национальной команды по фристайлу Михаил Курлович подвел итоги выступления своих подопечных на Играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Выступление женской сборной оцениваю на отлично, в сложнейших погодных условиях и напряженной конкурентной борьбе нам удалось взять медаль. Анна Гуськова продемонстрировала характер, вложила всю наработку в эти прыжки, собралась и показала прекрасный результат, - сказал Михаил Курлович. - Анастасия Андриянова сегодня хорошо боролась, работала точно по установке и как итог - в свои 17 лет вышла в финал на Олимпийских играх. А вот у Анны Деруго не получилось совладать с эмоциями, все-таки очень ответственный старт. Но девушки молодые, у них все еще впереди. Мы очень рады, что они в свои юные годы входят в топ-25 мирового рейтинга и поддерживают высокий уровень белорусской школы фристайла".

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В женском олимпийском турнире по лыжной акробатике принимали участие три белоруски. Анна Гуськова завоевала серебро, Анастасия Андриянова стала 12-й, Анна Деруго заняла 24-е место.-0-

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